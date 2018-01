Rugby, Poule Promozione: ko interno per Forlì

Comincia con una sconfitta interna la Poule Promozione dell' ER LUX RF79 che, pur giocando un buon incontro, si trova con 0 punti in carniere al termine di 80 minuti di gioco estremamente equilibrati. Coach Marco Temeroli deve rinunciare a Gordini che viene sostituito da Raggi con Biondo che subentra in panchina. I marchigiani partono a spron battuto e conquistano due calci piazzati che fruttano 3 punti nei primi cinque minuti per due fuorigioco e si portano subito avanti nel punteggio. I biancorossi si riorganizzano e riescono ad imbastire alcune azioni offensive che portano alla meta di Piegari al 14°. La partita continua vibrante ed equilibrata anche se l'indisciplina colpisce entrambe le squadre: al 25° Pezzi subisce un cartellino giallo per falli ripetuti, mentre al 37° è la volta di un giocatore ospite ad andare dietro ai pali per dieci minuti. I forlivesi aumentano la pressione ed al 39° Piegari sfrutta un clamoroso errore difensivo ospite e porta la propria squadra a dieci punti.

La ripresa comincia con Stempkowsky al posto di Ghetti e, pur in superiorità numerica, i padroni di casa si fanno sorprendere attorno ad un raggruppamento e consentono al Macerata di segnare una meta trasformata che pareggia i giochi. Il tecnico forlivese dà freschezza alla squadra ed al 50° Scalone e Perugini prendono il posto di Silvani e Pezzi. Nei minuti successivi sono D'agostino e Nanni a rilevare Raggi e Cornacchia, ma Macerata continua ad attaccare in maniera decisa ed al 65° trova il piazzato del +3 dopo l'ennesimo fuorigioco. Nel tentativo di ribaltare la partita la panchina forlivese viene buttata tutta in campo con Ragaglia e Biondo che prendono il posto di Sangiorgio e Roncuzzi, ma sono gli ospiti ad allungare con un'altra punizione concessa per l'ennesimo fallo forlivese.

A pochi minuti dalla fine i forlivesi trovano, con D'agostino, la meta che accorcia le distanze (15 a 16) ed il sorpasso passa attraverso i piedi di Ragaglia che, da posizione agevole, si fa stoppare l'esecuzione. Forlì attacca a testa basta per cercare di vincere la partita nei minuti di recupero, ma proprio sull'ultima azione un intercetto clamoroso consegna agli ospiti gli ultimi sette punti (meta e trasformazione) che tolgono ai mercuriali anche il punto di bonus difensivo.

Gli ospiti hanno dimostrato una solidità mentale superiore, soprattutto nella gestione dell'ovale nei momenti caldi del match e, come da previsione, hanno messo in campo una difesa solida e dura che ha imbrigliato il gioco offensivo dei padroni di casa. Domenica prossima i biancorossi saliranno a Bologna per il secondo incontro della Poule Promozione.