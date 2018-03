Rugby, risultati soddisfacenti per le squadre giovanili

Non solo prime squadre maschile e femminile hanno animato il weekend rugbystico forlivese, ma anche la Coppa Femminile e le squadre del settore giovanile sono scese in campo raccogliendo risultati soddisfacenti. A Forlì è andata in scena la tappa della Coppa Italia femminile dove le nostre ragazze che non vengono convocate in prima squadra giocano insieme alle altre tutorate di Carpi. La giornata si è conclusa con un en plein di vittorie per la formazione biancorossa che si è abbondantemente imposta sulle avversarie di Piacenza, Formigine, Cinghiale Bologna e Rimini. Ben 24 le mete segnate contro le sole due subite, numeri che la dicono lunga sulla supremazia dimostrata, in questa giornata, sul campo dell'Inferno Monti dalle ragazze forlivesi e Carpigiane. Lolli, De Thomasis, Ciani e Carcupino Bianca si sono distinte per caparbia ed "ignoranza" dando il loro importante contributo alla squadra per la vittoria finale.

UNDER 18 - Vittoria ampia nel risultato e soddisfacente nel gioco per i ragazzi della GenCom RF79 U18 che, sul terreno amico dell'Inferno Monti hanno liquidato la pratica Faenza segnando ben 8 mete e non subendone nessuna. I biancorossi, che fra le loro fila schieravano anche l'esordiente Fela Junior, hanno avuto in mano il pallino del match per tutta la durata dell'incontro anche se sul finale, a risultato ampiamente conseguito, si sono permessi qualche leziosismo di troppo che ha consentito ai manfredi di avere in mano qualche pallone in più di quelli avuti fino a quel momento. Per lo staff tecnico biancorosso è un risultato importante anche in vista dei prossimi match che determineranno la classifica finale del girone: al momento i biancorossi sono impegnati in una lotta a quattro con Imola, Ravenna e Bologna per conquistare uno dei due posti disponibili per i playoff. Prossimi incontri 8 aprile con Bologna e 15 aprile con Imola per un finale di regular season tutto da vivere intensamente.

UNDER 14 - Sconfitta per i ragazzi di Balzani e Ghetti che tornano da Ferrara con la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta, ma che c'è molto lavoro ancora da fare per essere al pari dei migliori. L'incontro ha visto i padroni di casa superiori agli ospiti sia per condizione atletica che per preparazione tecnica, ma dalla loro i forlivesi possono essere soddisfatti di aver dato il massimo (e forse qualcosa di più) di quello che era nelle loro possibilità per arginare le folate offensive dei bianconeri. La soddisfazione di aver portato a casa anche due marcature completa la valutazione della trasferta estense che fa vedere ai tecnici il bicchiere mezzo pieno.

MINIRUGBY - Giornata di sole, mete, placcaggi, corse e ginocchia sbucciate per i piccoli rugbysti accompagnati in campo dai tecnici Valmori e Rosina. A Cesena i forlivesi si sono confrontati con tanti minirugbysti provenienti da tutte le società della zona ed hanno dato vita al solito grandissimo spettacolo che solo queste partite possono regalare agli appassionati di questo sport.