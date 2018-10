Rugby serie A donne, il campionato di Forlì parte contro Torre del Greco

Il campionato dell'ER LUX Le Fenici parte col Torre del Greco che, domenica alle 12.30, salirà alla Dozza per affrontare la compagine BiancoRossoBlu. Le campane sono un avversario tutt'altro che morbido e già nella scorsa stagione hanno evidenziato un miglioramento tecnico-tattico, fra partita di andata e partita di ritorno, non indifferente. Oltre a ciò durante l'estate le coralline hanno goduto dell'innesto in squadra di molte atlete proveniente dal Napoli per cui i numeri e la qualità sono cresciuti ulteriormente. Per Le Fenici si registra il rientro in squadra di Farolfi e Baruzzi che sono state convocate, mentre non potranno essere del match De Thomasis, Mengozzi e Calderoni. "L'avversario non è dei più comodi per iniziare la stagione, ma siamo molto fiduciosi nel lavoro fatto fino ad oggi" sottolinea il tecnico forlivese. "La squadra presenterà molte novità e dovremo essere il più possibile ordinati in campo per aiutare i tanti volti nuovi che metteremo sul rettangolo verde durante la stagione".

Calcio d'inizio ore 12.30