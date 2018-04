Rugby serie C, Forlì sfida la formazione cadetta del Bologna: "Non possiamo fare passi falsi"

Un altro weekend di sfide per le squadre di rugby di Forlì. Impegno interno per i ragazzi dei coach Marco Temeroli e Turroni opposti alla seconda squadra del Bologna in un incontro che, sulla carta, dovrebbe regalare soddisfazioni alla compagine romagnola. I felsinei, già battuti tre volte nel corso della stagione, occupano l'ultima posizione in classifica del girone promozione, ma non per questo vengono sottovalutati dai forlivesi come ci dice la seconda linea Raggi: "Affrontiamo ogni partita come se fosse una finale perchè non possiamo più permetterci passi falsi. Domenica tocca al Bologna e siamo concentrati e determinati per non lasciare alcun punto per strada", sono le parole del giovane seconda linea forlivese. I biancorossi si presenteranno all'appuntamento sul terreno amico dell'Inferno Monti con la rosa quasi al completo: mancherà Scalone ancora alle prese con l'infortunio al polpaccio mentre Cerchier potrebbe essere convocato. Dirigerà l'incontro il Signor Battini di Castel San Pietro.

Calcio d'inizio ore 15.30

Serie A Femminile

Trasferta toscana per le ragazze de Le Fenici guidate da Coach Zuccherelli. Sul campo del fanalino di coda Cus Pisa le BiancoRossoBlu cercano altri cinque punti in classifica per mantenere la seconda posizione alle spalle del Montevirginio. L'abbondanza della rosa a disposizione consente allo staff di riuscire a sopperire alle defezioni di giornata senza cambiare la qualità della squadra. Prima convocazione stagionale per il mediano di mischia Bartoletti al rientro dopo i due infortuni che non le hanno consentito di giocare fino ad ora e minutaggio importante per la terza linea Ciani che potrebbe trovare una maglia da titolare. Dirigerà l'incontro il Signor Giordano di Arezzo.

Calcio d'inizio ore 15.30

UNDER 18 - Ultimo recupero della prima fase, assolutamente ininfluente ai fini della classifica, per i ragazzi del duo Turci-Di Bello che ospitano la capolista Imola Rugby. I forlivesi, terzi nel girone, cercano solo conferme dal gioco e, soprattutto, dal carattere dopo la pesante sconfitta di sette giorni fa a Bologna. All'andata i biancorossi vennero sconfitti per 34 a 24 nonostante una partita giocata su buoni standard. Calcio d'inizio ore 11.30

UNDER 16 - Semifinale di ritorno per i giovani ragazzi seguiti dalla coppia Temeroli Paolo e D'agostino. A Colorno, dopo la sconfitta per 42 a 12 a domicilio nel match di andata, i biancorossi potranno giocare senza pressioni e provare a mettere in mostra tutto il meglio del loro repertorio senza l'angoscia del risultato.

Calcio d'inizio ore 18.30

UNDER 14 - Impegno interno per i giovani dell'Under 14 seguiti da Balzani e Ghetti. Sull'erba amica dell' Inferno Monti i forlivesi ospitano i coetanei del Rugby Reggio per un incontro che darà nuovi stimoli ai ragazzi e nuove indicazioni allo staff tecnico. Gli emiliani, mai scesi a Forlì, rappresentano una delle forze del rugby regionale per cui l'incontro si prospetta avvincente ed entusiasmante.

Calcio d'inizio ore 10.00

UNDER 12 - Trasferta nel capoluogo di regione, ospiti della Reno Rugby, per i ragazzi di Coach Rosina. A Bologna i giovani dell'Under 12 affronteranno i coetanei di Vignola, Rimini, Cesena, Bologna e Castel San Pietro. Sarà il solito festival di placcaggi, mete e divertimento che solo il minirugby regala.

Calcio d'inizio ore 10.00