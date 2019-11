Rugby serie C, match impegnativo per Forlì in casa dell'ostica Reno Bologna

Riprende con una trasferta in quel di Bologna il campionato dei biancorossi che, ospiti della Reno, cercano altri punti per risalire la classifica. I felsinei, sconfitti a domicilio da Piacenza due settimane fa, sono un avversario temibile, retrocesso dalla serie B, ma con una grande tradizione ovale ed un vivaio florido e ricco di giocatori di interesse nazionale. Per Capitan Silvani e compagni sarà un match molto impegnativo anche alla luce dei problemi fisici di alcuni atleti. Oltre a Zedda e Stempkowsky, infortunati e ancora lontani dal rientro in campo, destano preoccupazioni le condizioni del mediano Parrinello, dell'utility back Cerchier e della terza linea Iovino. Dirigerà l'incontro il Signor Mirabella di Pisa.

Calcio d'inizio ore 14.30

UNDER 18

Cus Ferrara - GenCom RF79 U18, domenica 17 novembre ore 12.30, Campo Trevisani FERRARA

Torna in campo l'Under 18 che, dopo quattro settimane di stop, affronta la trasferta di Ferrara opposta alla miglior squadra del girone. Con una formazione obbligata senza gli infortunati Gherardi, Zuccherelli e Bandini, i giovani biancorossi cercheranno di dare il meglio di se per proseguire nel percorso di crescita tecnico/tattica avviato dallo staff tecnico.

Calcio d'inizio ore 12.30

UNDER 16

ARLAM RF79 - Rimini Rugby, domenica 17 novembre ore 10.30, Stadio del Rugby Inferno Monti FORLI'

Impegno casalingo per i ragazzi dell'Under 16 che ospitano i coetanei del Rimini Rugby sul terreno allentato dell'Inferno Monti. I forlivesi cercheranno il pronto riscatto dopo l'incredibile sconfitta maturata negli ultimi secondi della partita di Ferrara e, dopo aver duramente lavorato in settimana, sono pronti a raccogliere i frutti di tanta fatica.

Calcio d'inizio ore 10.30

UNDER 14

Rimini Rugby - IL PANIFICIO DI CAMILLO RF79 U14, domenica 17 novembre ore 10.00, Centro Sportivo Rivabella RIMINI

Trasferta rivierasca per gli atleti RF79 che a Rimini incontrano l'Under 14 locale. Grazie all'accordo col Club Forlimpopoli Rugby lo staff tecnico avrà a disposizione una rosa più numerosa e sarà interessante vedere come procede l'inserimento del nuovo gruppo di atleti all'interno della squadra. Forlimpopoli è una giovane ed interessante realtà che sta emergendo sia numericamente che qualitativamente.

Calcio d'inizio ore 10.00

TOUCH RUGBY

Torneo di Forlì, domenica 17 novembre ore 11.45, Stadio del Rugby Inferno Monti FORLI'

Torneo amichevole in casa per i Clandestini del RF79. Sul terreno amico dell'Inferno Monti i forlivesi ospiteranno squadre di Imola e RImini. Sarà l'occasione per vedere all'opera i nostri atleti che domenica dopo domenica scalano posizioni in classifica e migliorano nella qualità del loro gioco.

Calcio d'inizio ore 11.45