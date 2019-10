Rugby serie C, pesante sconfitta nel punteggio contro il Noceto

Comincia con una sconfitta più pesante nel punteggio che nel gioco l'avventura in Serie C1 2019/20 dell' Er Lux Rf79. Sul centrale di Noceto i biancorossi giocano dando il massimo, ma non riescono a tenere testa ai più quotati gialloblu e chiudono l'incontro tornando a casa con zero punti in classifica. Coach Turroni schiera Ancona numero 10, mentre Marzocchi viene dirottato ad estremo. Pronti-via ed i biancorossi, grazie a due calci di Marzocchi, si portano sul 6 a 0. Quando tutti si aspettano una partita equilibrata e combattuta, invece, Forlì stacca la spina ed i padroni di casa segnano cinque mete con cui chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco (29-6).

I forlivesi provano a scuotersi, ma i nocetani al largo sono imprendibili e segnano altre due mete con cui raggiungono quota 41, mentre Forlì segna una meta trasformata (Marzocchi sia la meta che il calcio) che non sono sufficienti per riaprire il match. Zedda e Stempkowsky sono costretti a lasciare il campo per infortunio mentre la partita scivola via senza più alcun sussulto. "Abbiamo perso una partita giocata con la mischia in costante avanzamento - sono le prime parole dello staff biancorosso -. E' stato snervante non riuscire a fermare le loro folate al largo. Se ci mettiamo anche i due infortuni seri ecco che abbiamo il quadro perfetto della giornata NO che ci siamo lasciati alle spalle". Il prossimo avversario forlivese sarà il Lyons Piacenza, altra pretendente alla Serie B.

Noceto RFC - ER LUX RF79 41-16

FORMAZIONE: Marzocchi, Giardini, Zanzani, Pettitoni, Nanni, Ancona, Parrinello, Pezzi, Fela, Syrmpkowsky, Falcini, Ghetti, Perugini A, Magnani, Silvani. A Disp. ed entrati: Cerchier, Zedda, Iovino, Gortari, Piegari, Toledo, Perugini C. ALL: Turroni

MARCATORI: Marzocchi 10 (1 meta+1 trasformazione+2 calci di punizione)

SERIE C1 RISULTATI

Noceto - ER LUX RF79 41-16

Lyons - Faenza 35-20

Reno - Rugby Bologna 1928 83-0

SERIE C1 Classifica

Noceto 5

Lyons 5

Reno 5

ER LUX RF79 0

Bologna 0

Faenza 0



ALTRI RISULTATI RF79

Under 18

GenCom RF79 U18 - Imola Rugby 19-24

Under 16

Imola Rugby - ARLAM RF79 5-22

TOUCH RUGBY

Torneo di Goito RF79 3* classificati