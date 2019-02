Rugby serie C1: dopo la delusione con Imola, Forlì vuole rialzare la testa

Dopo la cocente delusione del derby con Imola, nella prima giornata della Poule Promozione, è tempo di risollevare la testa per i biancorossi di Coach Temeroli Marco. A Formigine, nel modenese, i forlivesi affrontano un altro avversario ostico in un match che è quasi da dentro o fuori. Gli Highlanders nel girone di qualificazione hanno chiuso al secondo posto perdendo uno dei due match con Imola e l'ininfluente ultima giornata a Bologna. Per i forlivesi qualche problema di formazione con il tecnico biancorosso che dovrà inventare totalmente la linea dei trequarti a causa delle indisponibilità di Marzocchi, Sangiorgio, Zanzani e Piegari, mentre in mischia non sarà della contesa il Quality Player Marchi. I mercuriali si affideranno alla verve ed all'entusiasmo del giovane Fela che anche questa domenica verrà impiegato in prima squadra, Dirigerà l'incontro il Signor Ivone di Bari. Calcio d'inizio ore 14.30

Serie A Femminile

Le Belve NeroVerdi L'Aquila - ER LUX RF79 Le Fenici, domenica 17 febbraio h14.30, Campo Cus L'Aquila

Le Fenici sono impegnate nel recupero dell'ultima giornata del girone di andata non disputata per la neve che coprìil capoluogo abruzzese a metà dicembre. L'incontro con L'Aquila rappresenta un match molto importante per le ragazze di Coach Zuccherelli perchè la lotta per il terzo posto, ovvero l'ultimo pass per i play-off, è appunto con le Belve NeroVerdi che condividono questa posizione con le BiancoRossoBlu. Con un incredibile numero di ragazze indisponibili, centra la sua prima convocazione in Serie A la diciasettenne Casadio, mentre per la prima linea sono in ballottaggio Leoni e Baruzzi per la maglia numero due titolare.

Calcio d'inizio ore 14.30

Mini Rugby

Conad SuperStore Bengasi MiniRugby RF79 concentramento di Forlì, domenica 17 febbraio ore 10.00, Stadio del Rugby Inferno Monti Forlì

Appuntamento casalingo per i giovani atleti degli educatori Rosina, Valmori e Mercuriali che, sul terreno amico dell'Inferno Monti, incroceranno i tacchetti coi coetanei di Ferrara, Medicina, Castel San Pietro, Faenza e Bologna Lions. Sarà il solito spettacolo di placcaggi, mete e corse che solo il minirugby può offrire.

Calcio d'inizio ore 10.00