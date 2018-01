Rugby serie C1, Forlì chiude la prima parte di campionato con 8 vittorie

Si conclude con una vittoria dal punteggio ampio la prima fase del campionato dell'Er lux Rf79 che chiude le dieci partite iniziali con 8 vittorie, una sconfitta ed un pareggio come il Faenza, ma in virtù di due bonus conquistati finisce a 43 punti con un +2 sui manfredi.

La partita con Castello, sceso a Forlì con una panchina cortissima, è un monologo biancorosso con i forlivesi che segnano 9 mete lasciando solo le briciole agli ospiti: 1 meta trasformata e 4 calci di punizione. Già nel primo tempo la contesa è decisa con Piegari che segna la meta del bonus offensivo al 34' nonostante l'inferiorità numerica per il giallo preso da Gordini.

Nella ripresa esordisce di biancorosso il neoarrivato Di Florio (da Olbia) che in un'azione lancia Damassa oltre la riga bianca, per la sua doppietta personale. Doppietta anche per Ancona abile a sostenere Marzocchi nelle sue sgroppate offensive.

Nella seconda fase, che potrebbe iniziare già domenica prossima (martedì la comunicazione ufficiale), i forlivesi incontreranno Jesi, Macerata e Abruzzo del girone marchigiano-abruzzese.

FORMAZIONE

15 Ancona ,14 Cornacchia, 13 Piegari, 12 Rani (21° Cerchier, 74°

D’Agostino), 11 Nanni, 10 Marzocchi, 9 Giardini (50° De Florio), 8 Roncuzzi

(55° Scalone), 7 Pezzi (41° Raggi), 6 Ghetti L., 5 Damassa, 4 Gordini (50°

Stempkpowsky), 3 Zaccariello, 2 Magnani A., 1 Silvani (41° Perugini A.)

MARCATORI

Damassa ed Ancona 10 (2 mete) Marzocchi 8 (4 trasformazioni) Nanni Piegari, Scalone Roncuzzi e Rani 5 punti (1 meta)

SERIE C1 Girone E Risultati

Ravenna-Bologna 7-20

ER LUX RF79-Castello 53-19

Imola-Faenza 19-21

SERIE C1 Girone E Classifica

ER LUX RF79 43

Faenza 41

Bologna 27

Imola 18

Ravenna 9

Castello 5