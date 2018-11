Rugby serie C1, Forlì contro Chieti per mantenere la testa della classifica

Prima giornata del girone di ritorno per questa prima fase del campionato Nazionale di Serie C1 che va in scena al'Inferno Monti dove i biancorossi di Coach Temeroli Marco affrontano gli abruzzesi della Polisportiva Abruzzo di Chieti. I biancorossi, reduci dalla roboante vittoria sull'Ancona, cercano i cinque punti necessari per rimanere in testa alla classifica e per dare una bella scossa alla classifica visto che le due inseguitrici Macerata e Fano si scontrano fra di loro. Sempre assente Magnani per problemi al ginocchio, i biancorossi dovranno fare a meno anche di Capitan Giardini che per domenica lascerà i gradi alla seconda linea Gordini. "Abbiamo qualche defezione, ma la cosa non ci spaventa" sono le parole del capitano di giornata, "ed andremo in campo con la giusta determinazione per portarci a casa il match. Dobbiamo anche rifarci del match di andata dove gli abruzzesi ci hanno sconfitto di misura e noi non siamo riusciti ad esprimerci come avremmo voluto per 80 minuti". Dirigerà l'incontro il Sig. Battini di Castel San Pietro Terme.

Calcio d'inizio ore 14.30

SERIE A FEMMINILE

ER LUX Le Fenici - Cus Pisa, domenica 18 novembre ore 12.30, Campo Sportivo Landi Borgo San Lorenzo (FI)

Sul terreno amico del Rugby Mugello, società di Borgo San Lorenzo aderente alla franchigia, Le Fenici ospitano il Cus Pisa per la sesta giornata di campionato. Le pisane sono in evidente crescita rispetto alla passata stagione e cercheranno in tutti i modi di togliere alle BiancoRossoBlu spazio e palloni per limitare le folate offensive della linea arretrata della franchigia. Dopo il pareggio di 7 giorni fa la squadra di Coach Zuccherelli cerca punti importanti per non perdere contatto coi piani alti ed il match con le toscane potrebbe rilanciare la classifica de Le Fenici. Dirigerà il match la Sig.ina Bettini di Livorno.

Calcio d'inizio ore 12.30