Rugby, la lunga trasferta dà il via al campionato maschile: "Vietati passi falsi"

Inizia domenica pomeriggio alle 15.30, con una trasferta ostica, il campionato di Serie C1 dell' Er Lux Rf79 che, a Chieti, affronta la Polisportiva Abruzzo. Per il XV di coach Marco Temeroli, coadiuvato da Turroni, è importante partire col piede giusto perchè il campionato marchigiano/abruzzese si è dimostrato negli ultimi anni molto più livellato verso l'alto rispetto a quello emiliano romagnolo. "Se negli scorsi anni c'erano 4/6 partite abbordabili nella prima fase, quest'anno vuoi sia per la qualità delle avversarie che per la distanza delle trasferte, le partite da giocare sempre al massimo diventano dieci e non possiamo permetterci alcun passo falso se vogliamo ambire a stare nei piani alti - sono le parole del coach forlivese -. Sicuramente ci presenteremo al via senza Falcini e Ghetti, mentre sono da valutare le condizioni di Roncuzzi, per quel che riguarda l'infermeria, ma andremo a Chieti consci del nostro potenziale offensivo e cercheremo di imporci in un campo che, notoriamente, è ostico per tutti", conclude il tecnico. Sulla stessa lunghezza d'onda il terza linea Pezzi che confida: "Sono teso per questo inizio di stagione e sono convinto che faremo un grande campionato. Io personalmente ho cercato di allenarmi il meglio possibile per essere di aiuto alla squadra e domenica finalmente scenderemo in campo e vedremo il nostro valore". La trasferta di Chieti è la più lunga della stagione, mentre nei prossimi due incontri saliranno all'Inferno Monti Macerata e Fano.

SERIE A FEMMINILE - Secondo impegno stagionale domenica pomeriggio alle 15.30 per Le Fenici dove militano le forlivesi dell'Er Lux RF79. Dopo la convincente vittoria con Torre del Greco le ragazze di coach Zuccherelli affrontano in trasferta, a Campi Bisenzio, Le Puma che nella prima giornata sono state nettamente battute dalla Capitolina, squadra favorita per la vittoria del girone finale. Dall'infermeria ancora non si sbloccano Mengozzi e De Thomasis mentre tornano a disposizione della squadra Calderoni, Lolli e Carcupino Bianca. Le padrone di casa sono in cerca di riscatto e alle BiancoRossoBlu servirà una performance con meno sbavature rispetto a quella di domenica scorsa per portare a casa un risultato positivo in ottica classifica finale. "La squadra sta lavorando bene e con lo staff stiamo mettendo a punto un sistema offensivo efficace che domenica scorsa, a sprazzi, ha rilevato la sua bontà. Si tratta di continuare su questa strada, lavorando e provando senza paura di sbagliare" dice l'Head Coach forlivese.

UNDER 18 - Esordio stagionale domenica alle 12.30 per la Under 18 seguita dacoach Di Bello, aiutato da Turci. Per i forlivesi impegno interno con la Reno Bologna, squadra con una tradizione non indifferente nel panorama rugbystico felsineo. Per i forlivesi, dopo le buone prestazioni del precampionato, è il momento di fare sul serio per cercare di agguantare una delle prime due posizioni che consentirà di accedere alla fase finale interregionale, primo step per ambire al girone Elite.

Calcio d'inizio ore 12.30

UNDER 16 - A Cesena inizia sabato alle 16.30 il campionato dell'Under 16 targata ARLAM RF79 di coach Paolo Temeroli. Per i giovani biancorossi si comincia subito col Clasico, ovvero il derby coi cugini bianconeri che da sempre rappresentano la sfida più sentita in casa biancorossa. Per i giovani di coach Temeroli, con Nicotra come assistente, è il momento di mettere in pratica tutto il duro lavoro fatto in questo precampionato cercando di sopperire alla carenza di fisicità con tecnica e tattica.

UNDER 14 - Terza uscita stagionale sabato pomeriggio alle 16.30 per i giovani di Coach Balzani che, con il prezioso aiuto di Ghetti e D'agostino, sta cercando di integrare al vecchio gruppo tutti i nuovi innesti. Dopo le buone sensazioni uscite dal Romagna Day, i piccoli forlivesi sono subito stati messi di fronte ai propri limiti nel match con la Reno ed in queste due settimane di duro lavoro hanno provato ad alzare le loro conoscenze rugbystiche e le loro competenze in campo.

MINIRUGBY - Altro concentramento domenica mattina alle 10 per i giovani seguiti dagli educatori Rosina, Valmori e Mercuriali. Insieme allo staff composto anche da Buzzacchino, Turroni Patrizia e Billi, i piccoli biancorossi saranno presenti al concentramento di Cesena per la solita kermesse di placcaggi e mete, dando così vita al classico spettacolo che solo il minirugby può dare.