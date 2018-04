Rugby serie C1, per Forlì match contro la capolista Jesi

In serie C1, Poule promozione, ultimo impegno casalingo per i biancorossi guidati da Coach Temeroli Marco che, sul terreno amico dell'Inferno Monti, affrontano la capolista Jesi. Per i forlivesi servono solo i cinque punti per poter continuare a sperare nel miracolo, mentre ai marchigiani basta un punto di bonus o non concedere il bonus offensivo ai forlivesi per poter celebrare già da domenica sera la promozione in Serie B. L' ER Lux RF79 si presenta alla sfida decisiva senza le seconde linee Gordini, Damassa e Pezzi, mentre nei trequarti è recuperato Cerchier che potrebbe essere incluso nella lista dei convocati coach forlivese. Jesi guida la classifica con otto vittorie su altrettanti incontri, vanta il miglior attacco del girone ed è una squadra esperta e abituata a sfruttare ogni minima indecisione degli avversari: nel match d'andata i forlivesi disputarono un grande incontro puniti da due mete in pochi minuti a cavallo fra il 70' e 75' di gioco. Per il match di domenica servirà testa e cuore, oltre al sostegno di tutto il pubblico che abitualmente affolla i match interni dei biancorossi, per continuare a sperare. Dirigerà l'incontro il Signor Negro di Modena. Appuntamento domenica 29 aprile ore 15.30, Stadio del Rugby Inferno Monti a Forlì.



Torre del Greco - Ottima ER LUX Le Fenici, domenica 29 aprile ore 13.30, Campo Comunale Boscotrecase (NA)

Ultima trasferta stagionale per le ragazze del progetto Ottima ER LUX Le Fenici che a Boscotrecase, alle pendici del Vesuvio, affrontano l'Amatori Torre del Greco. Le campane occupano la terzultima posizione a quota 28 punti con una media di 11 punti fatti a partita contro i 32 subiti. Nonostante i numeri siano dalla parte del Le Fenici, lo staff guidato da Coach Zuccherelli non abbassa la guardia e per tutta la settimana ha lavorato sulla testa delle ragazze affinchè affrontino questo impegno con la dovuta concentrazione: "A questo punto della stagione un errore è irrimediabile e comprometterebbe il percorso fatto fino ad ora" dice l'Head Coach forlivese. "Le coralline sono giocatrici molto determinate e, come nel match di andata, vendono cara la pelle sino all'ultimo secondo per cui non va trascurata nessuna area del gioco se non vogliamo tornare a casa senza i punti necessari per continuare a guidare la classifica". Dirigerà il match il Signor Alessandro Salvo Rossi.

Conad SuperStore Bidente Minirugby RF79, concentramento di Forlì, domenica 29 aprile ore 10.00, Stadio del Rugby Inferno Monti, Forlì

Appuntamento interno per i piccoli rugbysti dei coach Rosina e Valmori che, sull'erba amica, del Monti, affrontano i coetanei di Imola, Ravenna, Cesena e Rimini. Dalle 10 andrà in scena lo spettacolo dei piccoli gladiatori della palla ovale che, a suon di placcaggi e mete, cercheranno di divertirsi e divertire il numeroso pubblico presente che abitualmente presenzia ai concentramenti.

