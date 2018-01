Rugby serie C1, Poule Promozione: Forlì firma l'immediato riscatto

Ci si aspettava una prova di carattere dai biancorossi e così è stato. A Bologna la squadra di coach Marco Temeroli ritrova la via della vittoria anche se con qualche patema di troppo e rimane aggrappata alla parte alta della classifica prima della pausa di due settimane che consentiranno allo staff biancorosso di recuperare qualche infortunato. Nonostante la partenza di marca bolognese i biancorossi hanno raddrizzato la partita: "Noi ci crediamo ancora e ce la giocheremo fino alla fine", sono le parole del coach forlivese. Il campionato riprenderà il 18 febbraio con l'incontro interno con Faenza.

Nel XV di partenza trovano spazio D'Agostino e Raggi, mentre in extremis Silvani e Sangiorgio riescono ad andare in panchina. Nei primi 20' è Bologna padrona del campo e la supremazia si concretizza in 10 punti frutto di una meta trasformata ed una punizione. I forlivesi rimangono lucidi e continuano a proporre il proprio gioco ed al 25' Zaccariello in bandierina buca per la prima volta la difesa ospite. Marzocchi, oggi ispiratissimo al piede, trasforma da posizione angolatissima per cui la contesa si riapre. Al 32' è Piegari a volare oltre la linea bianca e, con la trasformazione di Marzocchi Forlì va sul 10 a 14. Neanche il tempo di esultare che i padroni di casa mettono in cascina altri sette punti mentre dalla piazzola Marzocchi ne segna 3 per una punizione e ci si trova al 39' con lo score di 17-17. L'ultima azione bolognese è carica di rabbia e determinazione e si conclude con l'ennesima meta dei felsinei che chiudono la prima frazione con il risultato di 22-17.

La ripresa vede perugini in campo al posto di Raggi. Piegari, al 44', marca ancora con una meta di potenza trascinando per dieci metri 3 avversari oltre la linea bianca e, con i punti aggiuntivi della trasformazione di Marzocchi si va sul 22 a 24. La stanchezza inizia a farsi sentire ed il coach forlivese inizia a buttare forze fresche in campo: Ragaglia e Sangiorgio prendono il posto di Cornacchia e De Florio. L'incontro scivola via molto equilibrato con una punizione per parte calciata fuori e con altre sostituzioni: Silvani e Biondo prendono il posto di Roncuzzi e Pezzi. Al 73' la meta che spezza gli equilibri: una splendida manovra dei trequarti libera Ancona che batte tre avversari e scarica a Marzocchi che deposita l'ovale oltre la linea bianca e si prende anche di due punti della trasformazione per il 22 a 31 che non varierà fino alla fine. Rimane il tempo per vedere in campo Ciotola e Falcini, fuori D'Agostino e Zaccariello, prima che la Signorina Guastini di Prato mandi tutti al terzo tempo.