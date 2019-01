Rugby serie C1, sulla strada di Forlì c'è l'ostacolo Ancona

Vacanze finite per il 1st XV dell' RF79. I ragazzi dell' ER LUX RF79, forti del primo posto già in cassaforte, scendono ad Ancona per l'ultimo turno della prima fase cercando di ritrovare freschezza atletica e fluidità nel gioco messe a dura prova dalle tre settimane di pausa natalizia. Con Piegari ancora fuori dai giochi e Marchi non ancora rientrato dalla vacanza natalizia, Coach Temeroli Marco potrebbe far fare del minutaggio importante al giovane Zanzani, mentre in terza linea si può ipotizzare un mix di forza, dinamismo ed esperienza grazie al trio Roncuzzi-Pezzi-D'Agostino. Ultimo turno completamente inutile ai fini della classifica con ER LUX RF79, San Benedetto e Polisportiva Abruzzo già sicuri dell'accesso alla Poule Promozione. Gli occhi, dunque, sono puntati sul girone emiliano romagnolo dove Formigine ed Imola hanno già staccato il passi per i play-off, mentre Bologna e Faenza si giocano l'ultimo posto con i manfredi staccati di due punti, ma favoriti dal calendario: trasferta a casa del forte Formigine per il Bologna, match interno col fanalino di coda Castel San Pietro per il Faenza. Dirigerà l'incontro il Sig. Favorini di Perugia. Calcio d'inizio domenica ore 14.30, Campo della Palla Ovale Ancona

SERIE A Femminile

Torre del Greco - ER LUX Le Fenici, domenica 13 gennaio ore 13.00, Campo Sportivo Boscotrecase

Prima giornata del girone di ritorno per le ragazze del progetto ER LUX Le Fenici che, a Boscotrecase, affrontano le agguerrite coralline del Torre del Greco. Le campane, nonostante una classifica che non rende onore al loro valore, fanno della grinta e della furia agonistica il loro punto di forza e sarà necessario che le ragazze di Coach Zuccherelli accettino la sfida a viso aperto e si gettino a capofitto nella bagarre sin dal primo secondo di gioco onde evitare spiacevoli sorprese. Con qualche assenza pesante di troppo, come Capitan Mazzoni e Neri, le BiancoRossoBlu affronteranno la trasferta campana forti del proprio terzo posto in classifica (con una partita in meno) e consapevoli di non potersi permettere passi falsi da questo momento in poi. Dirigerà l'incontro il Sig. De Martino di Napoli.

Calcio d'inizio ore 13.00