Rugby, sfida contro Imola: inizia col derby la Poule Promozione di Forlì

Inizia con il derby la Poule Promozione dei ragazzi di coach Marco Temeroli che, su quel che rimane dell'erba dell'Inferno Monti, affrontano i rossoblu dell'Imola Rugby. Sempre troppo affollata l'infermeria forlivese con Zanzani, Mattiacci e Piegari che non potranno essere del match per problemi vari. Il tecnico forlivese potrebbe dirottare Nanni ai centri mentre in mischia Marchi ritrova il suo posto da titolare. Imola ha vinto il proprio girone, come Forlì, per cui l'incontro potrà dare a tutte le pretendenti alla serie B un'idea sommaria sui valori dei due gironi.

Abbastanza fiducioso il tecnico dell' Er Lux Rf79: "Siamo un po' corti nella linea arretrata, ma siamo sicuramente molto competitivi e faremo un grandissimo incontro. Imola ha una bella tradizione rugbystica, con un gioco molto organizzato per cui dovremo dare per 80 minuti il 110% per mettere più punti possibili fra noi e loro". L'incontro di Forlì è l'unico che incrocia le squadre dei due gironi in quanto gli altri match sono Bologna-Formigine e Abruzzo-San Benedetto. Calcio d'inizio alle 14.30.

UNDER 16 - Impegno interno domenica alle 11.30 per i giovani atleti di coach Temeroli, reduci dalla vittoria su Rimini domenica scorsa. Il tecnico forlivese dovrà fare a meno di Foggetti (stagione conclusa) mentre dovrebbe avere a disposizione tutto il resto della truppa. Per i biancorossi dell'Arlam Rf79 Under 16, vincitori all'andata in maniera abbastanza netta, è l'occasione per mettere altri punti in cascina per non perdere il treno delle prime in classifica.

UNDER 14 Trasferta improvvisata domenica alle 10 a Rimini per i ragazzi di coach Balzani dopo che Imola, avversario designato, ha rinunciato al match. Per i forlivesi, reduci da una bella vittoria interna con Formigine, è l'occasione per testare gli ulteriori progressi avvenuti nel gioco. L'organizzazione offensiva e difensiva del Panificio di Camillo Rf79 Under 14 è la forza del gruppo forlivese che, non avendo fisicità importanti al suo interno, fa del collettivo la propria arma migliore.

MINIRUGBY - Torna in campo domenica mattina alle 10 anche l'Under 12 di Andrea Rosina che ad Imola ritrova il rugby giocato. Insieme ai coetanei di Ravenna, Bologna, Medicina, Castel San Pietro Terme, Faenza, Cesena, Old Cesena e Imola, i piccoli del Conad SuperStore Bengasi RF79 MiniRugby daranno vita al consueto spettacolo di placcaggi e mete che solo il Mini Rugby può offrire.