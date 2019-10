Rugby, test precampionato: Forlì si aggiudica il torneo di Formigine

Weekend di amichevoli precampionato quello appena trascorso per molte squadre RF79. L'Er Lux Rf 79, impegnata nel campionato di serie C1, si è aggiudicata il torneo di Formigine battendo sia la Cadetta dei Medicei per 25 a 0 (mete di Ancona, Marzocchi, Gortari, Cerchier e Piegari) che i padroni di casa del Formigine freschi di promozione in Serie B per 7 a 0 con meta di Parrinello e trasformazione di Marzocchi.

Coach D'Agostino è rimasto molto soddisfatto di quello visto in campo: "I ragazzi hanno giocato un buon torneo disputando una grande performance sia fisica che mentale. Hanno combattuto sin dal primo secondo di gioco ed anche gli U18 Anacardi e Marcati aggregati al gruppo hanno disputato un triangolare estremamente positivo. Si stanno vedendo i frutti del lavoro del preparatore Atletico Di Giacomo e, diciamo, che la strada intrapresa è quella giusta". Per i ragazzi dell'Er Lux Rf79 ci sarà l'ultimo test precampionato domenica 12 a Ravenna.

Anche la GenCom RF79 U18 è scesa in campo nel Romagna Rugby Day affrontando in amichevole i coetanei dell'Imola. Il risultato, 29 a 10 per i padroni di casa, non preoccupa più di tanto lo staff tecnico e coach Zuccherelli analizza così la partita: "Siamo un cantiere aperto, stiamo inserendo nuovi sistemi di gioco ai ragazzi e la strada è ancora lunga. L'importante è non demoralizzarsi e continuare a lavorare con entusiasmo".

Nella stessa giornata sono scese in campo anche le formazioni dell' Arlam U16, una partita vinta con Imola ed una persa con Ravenna, e del Panificio di Camillo U14, stesso risultato dell'Under 16, dove gli allenatori Paolo Temeroli (U16) e Davide Balzani (U14) hanno potuto fare il punto della situazione a 7 giorni dall'inizio del campionato. Infine anche i Clandestini del Touch Rugby RF79 sono scesi in campo a Misano venendo battuti di misura pe r6 a 4 dai padroni di casa del Rimini Rugby.