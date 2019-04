Rugby, torna alla vittoria l'ErLux Forlì: battuta di misura la Pol.Abruzzo

Nonostante una rosa ridotta all'osso (solo 18 giocatori a disposizione per questa trasferta) i forlivesi scendono in campo con determinazione e voglia di vincere, combattendo dal primo all'ultimo secondo e non lasciando nulla di intentato. Coach Temeroli opta per una terza linea dinamica e di esperienza con Pezzi, D'Agostino e Ghetti a lavorare per tutto il campo, mentre nella linea arretrata Gortari parte titolare all'ala. Il primo tempo è ad appannaggio dei padroni di casa che per ben due volte marcano pesante, mentre i biancorossi rispondono con una punizione di Ragaglia che vale il 12 a 3 parziale. Nella seconda frazione di gioco Stempkowsky, Roncuzzi e Perugini danno il cambio a Magnani, Gortari e Falcini ed i biancorossi riescono a finalizzare i palloni offensivi andando in meta per tre volte con Zanzani, Parrinello e Stempkowsky, ai quali si aggiungono altri cinque punti di Ragaglia (una punizione ed una trasformazione). Sul finale i forlivesi hanno anche l'occasione di centrare la quarta marcatura che darebbe il bonus offensivo, ma imprecisione e stanchezza hanno la meglio ed il match si conclude sul 23 a 17 che consegna quattro punti all' ER LUX RF79. Soddisfatto il tecnico forlivese che rimarca l'abnegazione dei ragazzi: "Nonostante le numerosissime assenze abbiamo giocato con grinta ed orgoglio ed alla fine siamo riusciti a centrare l'obiettivo. I ragazzi non hanno mai mollato e sino alla fine hanno dato tutto per portare a casa questa vittoria. Ora un po' di riposo prima dei due ultimi incontri coi quali cercheremo di chiudere al meglio questa stagione".

Pol. Abruzzo - ER LUX RF79 17-23

ER LUX RF79 Formazione: Giardini, Nanni, Piegari, Zenzani, Gortari (Stemkowsky), Ragaglia, Parrinello, D'Agostino, Ghetti, Pezzi, Falcini (Roncuzzi), Zoffoli, Silvani, Magnani (Perugini C.), Perugini A. Allenatore Temeroli M.

ER LUX RF79 Marcatori: Ragaglia 8 (2 punizioni 1 trasformazione) Stemkowsky, Zanzani e Parrinello 5 punti (1 meta)

SERIE C1 Poule Promozione Risultati

Formigine - San Benedetto 25-14

Imola - Bologna 57-7

SERIE C1 Poule Promozione Classifica

Imola 40

Formigine 28

San Benedetto 26

ER LUX RF79 15

Abruzzo 10

Bologna 0

SERIE A Femminile

ER LUX Le Fenici - Capitolina Roma 3-71 (p.t.3-45, mete 0-11, punti in classifica 0-5)

Partita da dimenticare per le ragazze di Coach Zuccherelli che nulla possono con la più quotata Capitolina, squadra dominatrice del girone e matematicamente prima classificata con due giornate di anticipo. Le BiancoRossoBlu provano in tutti i modi ad arginare le folate offensive delle romane senza successo ed alla fine della prima frazione il punteggio è già sul 45 a 3 per le ospiti con ben sette mete marcate ed il bonus offensivo in cassaforte sin dal ventesimo. Gli unici punti della franchigia, al 24', sono marcati dal piede di Barbugli. A nulla servono i cambi effettuati nella ripresa e le ospiti festeggiano così il primato ottenuto e la vittoria. Ora per l' ER LUX Le Fenici, raggiunte in terza posizione da L'Aquila, ci sono due incontri di vitale importanza a Cortona con le Donne Etrusche ed in casa con L'Aquila per ottenere la terza posizione e la qualificazione ai playoff scudetto.

ER LUX Le Fenici Formazione: Bellavista (51' Cavicchi), Cardella (51' Bartolini), De Luca, Colangeli, Piva, Rovatti (70' Granzotto), Vetrini, Castelli, Casadio (40' Gardenghi), Gazzotti (51' Maccaferri), Chelazzi M, Pinzauti, Grossi (44' Gomesgil), Baruzzi (35' Martins), Barbugli (51' Fantoni)

ER LUX Le Fenici Marcatori: Barbugli 3 (1 punizione)

SERIE A Femminile Risultati

Ferrara - Pisa 88-0

Bisenzio - Donne Etrusche 10-26

Montevirginio - L'Aquila 14-38

SERIE A Femminile Classifica

Capitolina 70

Ferrara 57

ER LUX Le Fenici 48

L'Aquila 48

Donne Etrusche 32

Bisenzio 20

Montevirginio 15

Torre del Greco 7

Pisa 2