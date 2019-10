Rugby, un weekend intenso aspetta le compagini forlivesi

Weekend a tutto rugby per le squadre forlivesi, impegnate su più fronti. L'Er Lux RF79 impegnata nel parmense contro un avversario nuovo, il Noceto RFC.

SERIE C1

Noceto RFC - ER LUX RF79, domenica 20 ottobre ore 15.30, Stadio Capra Noceto (PR)

Esordio in campionato per il 1st XV dell' ER LUX RF79 che, a Noceto, affronta un avversario sconosciuto che schiera tanti giovani del florido vivaio gialloblu. Per Turroni qualche problema di formazione a causa delle assenze di Piegari e Roncuzzi che costringeranno lo staff tecnico a ridisegnare la terza linea e la coppia dei centri. Per i forlivesi, dopo un buon precampionato, è importante partite col piede giusto per non trovarsi in posizioni scomode nella fase centrale della stagione: "E' un girone scomodo ed impegnativo e dobbiamo fare di tutto per lasciarci, al termine della prima fase, tre squadre alle spalle ed ottenere una salvezza comoda per poi andarci a giocare l'accesso alla Serie B in tutta serenità" sono le parole che filtrano dalla stanza dei bottoni biancorossa. Per Capitan Silvani e compagni, dunque, sarà un battesimo di fuoco per questa nuova stagione che si presenta agli occhi di tutti impegnativa ma stimolante. Dirigerà l'incontro il Signor Picheo.

Calcio d'inizio ore 15.30

UNDER 18

GenCom RF79 U18 - Imola Rugby, sabato 19 ottobre ore 17.00, Stadio del Rugby Inferno Monti Forlì

Debutto casalingo, dopo il pareggio esterno di domenica scorsa, per i giovani Under 18 della GenCom RF79 U18. All'Inferno Monti di Forlì arrivano i coetanei dell'Imola Rugby, squadra ben organizzata e ricca di talenti individuali. Per i forlivesi sarà l'occasione di dimostrare davanti ai propri tifosi quanto di buono è stato fatto fino ad oggi. "Non sarà affatto facile l'incontro odierno sia per il valore del nostro avversario che per gli infortuni che ci hanno colpito fino ad oggi" commenta Coach Zuccherelli. "I ragazzi stanno lavorando bene in un percorso di crescita mirato ed il campo ci dirà a che punto siamo di questa strada".

Calcio d'inizio ore 17.00

UNDER 16

Imola Rugby - ARLAM RF79 U16, sabato 19 ottobre ore 17.00, Campo Zanelli-Tassinari Imola

Impegno esterno per l'Under 16 di Coach Temeroli Paolo che, in quel di Imola, affronta i padroni di casa dell'Imola Rugby. Per l'ARLAM RF79 U16 è il terzo impegno stagionale ed il gruppo inizia ad assimilare gli automatismi in campo proposti dallo staff tecnico. "Stiamo lavorando molto la competenza difensiva" dice il tecnico forlivese "per cui mi aspetto dai miei ragazzi una prova solida e concreta in questa fase. L'incontro è sicuramente aperto ad ogni tipo di risultato e starà a noi trovare le giuste soluzioni per farlo girare dalla nostra parte" conclude il Coach biancorosso.

Calcio d'inizio ore 17.00

TOUCH RUGBY

I Clandestini RF79 TOUCH, Torneo di Goito, sabato 19 ottobre ore 15.30, Goito (MN)

Impegno storico-rugbystico per I Clandestini del Touch RF79 che, a Goito, saranno impegnati nella rivisitazione in salsa ovale della storica battaglia della Prima Guerra D'Indipedenza del 1848. In campo tutte le truppe che diedero vita al confronto: piemontesi, austriaci, toscani e via dicendo. I biancorossi de I Clandestini RF79 Touch saranno abbinati al Regno di Sardegna.

Calcio d'inizio ore 15.30