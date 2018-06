Rugby, Under 14 e MiniRugby chiudono la stagione RF79

Si conclude la stagione agonistica RF79 con gli ultimi impegni dell' Under 14 e del MiniRugby che, comunque, continueranno l'opera di proselitismo nei parchi cittadini e nel centro della città per tutta l'estate. L'Under 14 di Davide Balzani è stata protagonista al Torneo della Torre di Settimo Torinese dove, confrontandosi con ottime realtà giovanili, ha centrato un nono posto che lascia un po' di amaro in bocca allo staff tecnico soprattutto per come è stata affrontata la prima giornata di gare che hanno relegato i biancorossi a disputare il girone per le posizioni dalla nona alla dodicesima. Il girone eliminatorio mette subito i forlivesi dinnanzi a Le Coq Villorba ed il compito si presenta più agevole del previsto: 36 a 7 e tanta fiducia fra i biancorossi.

La seconda partita è con Collegno ed a 5' dalla fine è ancora in equilibrio. Poi gli avversari sfruttano una difesa molto ballerina dei nostri giovani atleti e la contesa si chiude sul 7 a 24, con grossa delusione e rammarico fra le fila romagnole. L'ultimo match di giornata è con Recco e da subito si capisce che la differenza di valori è notevole. Nonostante questo il cuore RF79 riesce a limitare i danni ed alla fine il passivo è di sole 3 mete per il 17 a 0 che relega Mandolesi e compagni nella parte bassa del tabellone finale. La semifinale con Rivoli riporta il sorriso in casa Forlì grazie al 29 a 7 che consente l'accesso alla finale per il 9° e 10° posto, opposti ai toscani del Piombino. Gli avversari sono ostici e nei punti d'incontro creano qualche grattacapo di troppo, ma i forlivesi spostano la palla al largo ed il 29 a 0 finale consente di chiudere la seconda giornata d'incontri senza sconfitte. Sicuramente una prova al di sotto delle aspettative per i nostri ragazzi che, comunque, non hanno mai lesinato impegno ed abnegazione e che chiudono, col torneo di Settimo Torinese, una stagione eccezionale sia come risultati che come qualità di lavoro svolto. Grosse congratulazioni a Balzani e Ghetti, ma soprattutto ai ragazzi che hanno sempre dato il meglio di se per cercare di crescere.

Il MiniRugby targato Conad SuperStore Bengasi è, invece, stato protagonista del concentramento organizzato dal Rugby Bologna 1928 dove, oltre ai nostri Under 10 ed Under 8, erano presenti i coetanei di Bologna, Modena, Ferrara e Castel San Pietro. Molti esordienti fra le file biancorosse e grosso entusiasmo per le mete, i placcaggi, le corse ed i calci dei mini atleti. Ora i piccoli continueranno a lavorare in estate per incrementare il loro numero e la loro qualità di giocatori, spostandosi di parco in parco per cercare nuovi amici da aggregare alla famiglia RF79.