Rugby, vittoria da cinque punti: Forlì condivide la vetta con San Benedetto

Torna al successo pesante da cinque punti la squadra allenata da coach Marco Temeroli, che piega con 5 mete la resistenza di un mai domo Ancona. I forlivesi giocano un buon rugby e riescono ad avere per quasi tutto l'incontro il pallino del gioco fra le mani lasciando agli ospiti poche occasioni anche quando rimangono momentaneamente in 14 per il cartellino giallo di Parrinello. La mischia domina letteralmente i dirimpettai marchigiani fornendo alla linea veloce biancorossa ottimi palloni da giocare.

Al termine del girone di andata della prima fase l' Er Lux Rf79 condivide a quota 16 la prima posizione con San Benedetto (partita però da -4) ed è seguita dalla Pol. Abruzzo ad 1 lunghezza. Macerata e Fano navigano a quota 11 mentre Ancona chiude a quota 0. Unione Rugby Anconitana a parte i giochi sono ancora aperti per tutte le altre cinque le formazioni e già da domenica prossima, nell'impegno interno con la Pol. Abruzzo, non ci si potrà più permettere alcun passo falso. Nell'altro girone i ruoli paiono più chiari con Formigine ed Imola indiscussi dominatori della classifica con Bologna terzo ma a ben 10 lunghezze di distanza.

SERIE C1 Risultati

ER LUX RF79 - Ancona 33-7

Macerata - Abruzzo 25-21

Fano - San Benedetto 7-24

SERIE C1 Classifica

San Benedetto 16

ER LUX RF79 16

Pol. Abruzzo 15

Macerata 11

Fano 11

Ancona 0

Serie A femminile

Si conclude in parità il derby fra Ferrara e Le Fenici andato in scena a Badia Polesine, società tutorata dalle estensi. Estremo equilibrio nel punteggio per tutta la prima frazione anche se le BiancoRossoBlu soffrono la mancanza di finalizzazione nei momenti cruciali. Il cartellino giallo a Baruzzi al 35' del primo tempo complica un po' le cose, ma Le Fenici riescono a chiudere in parità la prima frazione durata ben 50 minuti. Ad inizio ripresa le ferraresi marcano in bandierina grazie ad una punizione giocata velocemente dal proprio mediano di mischia e riescono a bissare la marcatura, sempre lontano dai pali, al 60'. Le Fenici si scuotono ed al 73' accorciano le distanze con Neri mentre il pareggio avviene all'ultima azione di gioco con una meta personale di Rovatti. Domenica prossima Le Fenici ospiteranno a Borgo San Lorenzo il Cus Pisa.

SERIE A FEMMINILE Risultati

Cus Ferrara - ER LUX Le Fenici 10-10

Torre del Greco - Bisenzio 20-29

Donne Etrusche - L'Aquila 10-17

Capitolina - Montevirginio 67-0

SERIE A FEMMINILE Classifica

Capitolina 25

Ferrara 16

ER LUX Le Fenici 12

L'Aquila 12

Bisenzio 10

Donne Etrusche 4

Torre del Greco 3

Pisa 0

Montevirginio 0

Altri Risultati RF79

Under 14

Cesena Rugby - RF79 0-43

Cus Ferrara - RF79 12-26