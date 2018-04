Rugby, weekend denso di appuntamenti per Forlì: le ragazze impegnate contro Napoli

Weekend denso di partite quello che sta per iniziare per il Rugby Forlì. In serie C1 i ragazzi di coach Temeroli saranno impegnati sul campo di Macerata in un match decisivo per approdare in serie B. In serie A femminile, invece, domenica le forlivesi affronteranno la Old Napoli Rugby

SERIE C1 MASCHILE Poule Promozione

Macerata Rugby - ER LUX RF79, domenica 8 aprile ore 15.30, Campo Longarini, Villa Potenza (MC)

Con la prima giornata di ritorno della Poule Promozione comincia il momento clou della stagione dell' ER LUX RF79. In quel di Macerata i ragazzi di Coach Temeroli e Turroni disputeranno la prima delle cinque "finali" che, da domenica fino al 6 maggio, stabiliranno chi accederà alla Serie B. Per i forlivesi non sarà un incontro agevole in quanto Macerata rappresenta la vera bestia nera dei biancorossi avendoli sempre battuti nei precedenti scontri diretti. La squadra marchigiana, forte di una solidità fisica notevole e di un impianto difensivo efficacie, espugnò l'Inferno Monti due mesi e mezzo fa, togliendo proprio nel finale ai forlivesi anche il punto di bonus difensivo. "Sarà una partita molto fisica, dove la supremazia nell'uno-contro-uno farà la differenza" analizza il match la terza linea Roncuzzi. "Non abbiamo mai vinto con Macerata e dobbiamo farlo domenica per non essere irrimediabilmente tagliati fuori dalla lotta promozione. Abbiamo lavorato duro sul combattimento e sullo scontro fisico appunto per farci trovare pronti a questo match".

Dirigerà l'incontro il Signor Acciari di Perugia.

Calcio d'inizio ore 15.30

SERIE A FEMMINILE

Ottima ER LUX Le Fenici - Old Napoli Rugby, domenica 8 aprile ore 14.00, Centro Dozza, Bologna

Dopo la vittoria a Frascati tornano in campo le ragazze guidate da Coach Zuccherelli che, sul terreno della Dozza, incroceranno i tacchetti con le Scugnizze dell'Old Napoli Rugby. Se la classifica racconta di due squadre molto diverse fra loro, 54 punti in classifica per Ottima ER LUX Le Fenici ed appena 11 per le partenopee, l'esperienza nel mondo ovale di Colangeli Giulia (una delle migliori in campo a Frascati) le suggerisce di non abbassare la guardia e non sottovalutare le avversarie: "Intanto ogni partita fa storia a se per cui tutti i match vanno affrontati con la stessa determinazione, poi non dobbiamo dimenticare che da qui allo scontro finale con Montevirginio dobbiamo fare bottino pieno ogni domenica per poter concludere al primo posto il nostro girone. Abbiamo la possibilità farlo, grazie alla qualità ed all'abbondanza della nostra rosa e grazie anche al nostro gioco che non lascia alcun punto di riferimento agli avversari. Io sono fiduciosa e ci credo alla vittoria finale e per questo affronteremo ogni incontro con la voglia di vincere che abbiamo messo in campo fino ad oggi".

Dirigerà l'incontro il Signor Spirito di Prato.

Calcio d'inizio ore 14.00

UNDER 18

Collegium Bologna - GenCom RF79 U18, domenica 8 aprile ore 11.00, Campo Sgorbati, Pieve di Cento (BO)

Incontro decisivo per la classifica finale, e relativo accesso ai playoff di categoria, per la GenCom RF79 U18 guidata dai Coach Turci e Di Bello. Le due formazioni, divise da un solo punto in classifica, si giocano il secondo posto in questa "finale" che consentirà ad una delle due pretendi di accompagnare la capolista Imola alla seconda parte del campionato. I biancorossi hanno lavorato duro e bene in questa parte di stagione ed ora devono raccogliere i frutti di quello che hanno seminato durante l'anno.

Calcio d'inizio ore 11.00

UNDER 16

ARLAM RF79 U16 - Colorno Rugby, domenica 8 aprile ore 12.30, Stadio del Rugby Inferno Monti, Forlì

Semifinale di andata per i ragazzi di Temeroli e D'agostino che, sul terreno amico dell'Inferno Monti affrontano la corazzata Colorno per un incontro da Mission Impossible. Per l'ARLAM RF79 U16 è una bella occasione per confrontarsi con una squadra di livello decisamente superiore che, nel suo girone, ha concluso al primo posto segnando 104 mete in 14 incontro e subendo solo 10 punti a match.

Calcio d'inizio ore 12.30

UNDER 14

RF79 U14 - Rugby Pieve, sabato 7 aprile ore 16.30, Stadio del Rugby Inferno Monti, Forlì

Sabato pomeriggio di rugby per i giovani atleti di Coach Balzani e Ghetti che a Forlì affrontano i bolognesi del Pieve Rugby. Sul terreno amico dell'Inferno Monti i forlivesi cercheranno di riprendere il filo col bel gioco e coi risultati positivi dopo lo scivolone dell'ultima uscita a Ferrara. L'incontro si preannuncia combattuto ed equilibrato.

Calcio d'inizio ore 16.30