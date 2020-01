Rugby, weekend denso di appuntamenti per le compagini forlivesi

Ultima di campionato del girone qualificazione per i ragazzi di Coach Turroni che, a Faenza, si giocano l'accesso alla Poule Promozione. I biancorossi devono assolutamente battere il gagliardo XV manfredo e, contemporaneamente, sperare che Noceto non faccia punti con la Reno per poter scavalcare in classifica i parmensi e giocarsi la Serie B con Lyons, Reno, Fano, San Benedetto e, presumibilmente, Pescara. I forlivesi arrivano a questo match decisivo non al meglio delle proprie condizioni fisiche con Ancona, Marchi e Parrinello fuori dai giochi, mentre Roncuzzi deve ancora essere valutato. Nel match di andata i forlivesi prevalsero grazie ad una difesa superlativa che azzerò ogni speranza di far risultato alla ben organizzata formazione biancoblu. La stagione forlivese è stata un crescendo di qualità e risultati ed i mercuriali faranno di tutto per non finire impelagati nel famoso girone "pasta & fagioli". Dirigerà l'incontro il Sig. Farinelli di Reggio Emilia

Calcio d'inizio ore 14.30

UNDER 18

Romagna RFC Cadetta - GenCom RF79 U18, domenica 19 gennaio ore 11.30, Centro Dribbling Ravenna

Torna in campo anche l'Under 18 di Coach Zuccherelli che, a Ravenna, incontra la seconda squadra del Romagna RFC. Il campionato U18 al momento non ha consentito ai forlivesi di trovare ne ritmo ne gioco in quanto in 4 mesi e mezzo i nostri ragazzi sono scesi in campo solo cinque volte. Per il XV biancorosso sicuramente sarà una partita molto impegnativa alla quale non prenderà parte il centro Ahoua, mentre lo staff sta facendo di tutto per recuperare Zamboni.

Calcio d'inizio ore 11.30

UNDER 16

ARLAM RF79 U16 - Rimini Rugby, domenica 19 gennaio ore 12.30, Stadio del Rugby Inferno Monti Forlì

Anche l'Under 16 di Coach Temeroli Paolo ritrova, dopo oltre un mese, il piacere di giocare e col Rimini Rugby sarà l'occasione giusta per vedere se i nuovi system di gioco proposti dal Direttore Tecnico forlivese sono stati assimilati dalla truppa. Recuperato anche il mediano Ceccarelli il coach forlivese avrà tutti gli effettivi a disposizione per cercare di far suo un incontro già riprogrammato tre volte nell'ultimo mese.

Calcio d'inizio ore 12.30

UNDER 14

Il Panificio di Camillo RF79 U14 - Imola Rugby, domenica 19 gennaio ore 10.00, Stadio del Rugby Inferno Monti Forlì

Impegno casalingo per l'Under 14 di Coach Balzani che, sulla poca erba rimasta all' Inferno Monti, incrocia i tacchetti con i coetanei dell'Imola Rugby. Il tecnico forlivese dovrà valutare come prosegue l'affiatamento fra i biancorossi ed i nuovi amici di Forlimpopoli che in questa seconda parte della stagione scenderanno in campo in "Franchigia" coi nostri ragazzi per far esperienza e consentire al n ostro staff di avere una rosa più ampia.

Calcio d'inizio ore 10.00

MINIRUGBY

Conad SuperStore Bengasi RF79 MiniRugby, concentramento federale, domenica 19 gennaio ore 10.00 Centro La Graziola Faenza

Giornata di placcaggi, fango e mete per i piccoli atleti delle categorie del MiniRugby forlivese. A Faenza, all'interno del Rugby Day Manfredo, i biancorossi si confronteranno coi coetanei di Old Cesena, Cesena, Lugo, Forlimpopoli, Ravenna, Rimini ed Imola per il consueto spettacolo che il minirugby regala abitualmente.

Calcio d'inizio ore 10.00