Rugby, weekend denso di appuntamenti per le squadre forlivesi

Con il team maschile fermo in attesa di iniziare la Poule Promozione, le attenzioni sono rivolte a tutte le altre squadre RF79 che scendono in campo domenica.

SERIE A FEMMINILE

ER LUX Le Fenici - Puma Bisenzio, domenica 20 ottobre h14.30, Centro Sportivo Dozza Bologna

Ultima giornata di campionato prima della lunga sosta del VI Nazioni per le ragazze del progetto ER LUX Le Fenici guidate da Coach Zuccherelli. sull'erba del Centro Dozza le BiancoRossoBlu, per la seconda giornata di ritorno, affrontano le toscane del Puma Bisenzio battute all'andata a domicilio. Sempre assenti Farolfi (squalificata) e Mengozzi (infortunata), fra le forlivesi si rivedono Calderoni, che troverà posto nel triangolo arretrato, e Cammarano, in terza linea, mentre Leoni è indisponibile per motivi personali. Le ospiti hanno nella mischia il loro punto di forza e sarà compito appunto delle prime otto giocatrici arginare le velleità di far gioco delle pari ruolo toscane al fine di riuscire ad innescare la linea arretrata della Franchigia che pare essere superiore. Dirigerà l'incontro il Signor Lasagni di Arezzo.

Calcio d'inizio ore 14.30

UNDER 18

GenCom RF79 U18 - Rugby Bologna 1928, domenica 20 ottobre h12.30, Stadio del Rugby Inferno Monti

Altro avversario bolognese per i ragazzi seguiti da Coach Di Bello assistito da Turci. Ospiti dei forlivesi saranno i felsinei sponda Bologna 1928 che all'andata subirono, a domicilio, una severa sconfitta per mano dei biancorossi. E' proprio la voglia di rivincita degli ospiti, unita a qualche problema fisico di troppo in casa forlivese, a preoccupare lo staff tecnico forlivese che in settimana ha lavorato sodo per alzare il ritmo e la qualità degli Aquilotti, anche alla luce dei segnali positivi evidenziati dal match di domenica scorsa.

Calcio d'inizio ore 12.30

UNDER 16

Rimini Rugby - ARLAM RF79 U16, domenica 20 ottobre h11.00, Centro Sportivo Rivabella Rimini

Dopo la vittoria nel derby col Cesena i ragazzi di Coach Temeroli Paolo e Nicotra affrontano domenica l'ostica trasferta di Rimini. Sarà un bel banco di prova per i biancorossi dell' ARLAM RF79 U16 che vogliono confermarsi nelle zone alte della classifica e che cercheranno, col loro gioco, di limitare la fisicità dei padroni di casa. Il match di andata si concluse con una vittoria con bonus per i forlivesi, ma i rivieraschi misero in seria difficoltà per lunghi tratti dell'incontro i padroni di casa.

Calcio d'inizio ore 11.00

UNDER 14

Il Panificio di Camillo RF79 U14 - Highlanders Formigine, domenica 20 ottobre h10.00, Stadio del Rugby Inferno Monti

Torna in campo l'Under 14 guidata da Coach Balzani con l'aiuto di D'Agostino. Con la nuova partnership con Il Panificio di Camillo i giovani atleti dell' RF79 Under 14 affrontano sul terreno amico dell'Inferno Monti i coetanei del Formigine, per un incontro inedito in stagione che sulla carta si presenta equilibrato ed interessante. Nonostante la lunga pausa natalizia i forlivesi si sono allenati molto e bene, con l'obiettivo di dare continuità al buon lavoro fatto fino ad ora.

Calcio d'inizio ore 10.00

MINI RUGBY

Conad Super Store Bengasi RF79 MiniRugby, domenica 20 ottobre h10.00, Centro Sportivo Dozza Bologna

E' tempo di tornare in campo anche per i piccoli atleti del Conad Super Store Bengasi RF79 MiniRugby che, sull'erba del Centro Sportivo La Dozza, riassaporano il gusto del rugby giocato. I piccoli atleti si cimenteranno nel classico concentramento di categoria dove affronteranno i coetanei dei club dell'area bolognese per il solito spettacolo di mete, placcaggi e corse che solo il Mini Rugby può offrire.

Calcio d'inizio ore 10.00