Rugby, weekend ricco di impegni: per le ragazze scontro ostico a Pieve di Cento

Weekend ricco di impegni per il rugby forlivese. Scontro di alta classifica per le ragazze, mentre la compagine maschile sarà impegnata in quel di Imola.

SERIE C1

Imola Rugby - ER LUX RF79, domenica 31 marzo ore 15.30, Campo Zanelli-Tassinari Imola (BO)

Prima giornata del girone di ritorno nella Poule Promozione alla Serie B. I biancorossi di Coach Temeroli Marco proveranno, in trasferta, ad ostacolare la galoppata della capolista Imola che guida la classifica a punteggio pieno e con il ragguardevole score di 45 punti di media segnati a partita, contro i soli 8 subiti. L'infermeria forlivese è satura ed ai "degenti" di lungo corso in settimana si sono aggiunti, Ancona e Gordini che, però, potrebbero essere della partita. Forlì, purtroppo, non ha più niente da chiedere a questo girone essendo a 15 lunghezze dalla capolista, ma scenderà in campo con la voglia di fare da guastafeste. Dirigerà l'incontro il Signor Marrazzo di Bologna.

Calcio d'inizio ore 15.30

SERIE A Femminile

ER LUX Le Fenici - Cus Ferarra Rugby, domenica 31 marzo ore 15.30, Campo Sgorbati Pieve di Cento (BO)

Scontro di alta classifica a Pieve di Cento dove Le Fenici giocheranno il derby col Ferrara. Le estensi in classifica sono 4 punti sopra le BiancoRossoBlu di Coach Zuccherelli e l'incontro è un vero e proprio viatico per l'accesso ai playoff scudettoe, di conseguenza, alla permanenza diretta in Serie A. Pochi cambi rispetto alla formazione che ha brillantemente superato Montevirginio domenica scorsa: rientrano Bellavista e Martins, mentre farà il suo esordio Gomezgil Yaspik, neo arrivata dal campionato a stelle e strisce. L'incontro si preannuncia vibrante ed interessante e Le Fenici cercheranno in tutti i modi di imporre il proprio gioco multifase per sfinire la resistenza delle avversarie. Dirigerà l'incontro l'esordiente Torra di Milano.

Calcio d'inizio ore 15.30

Under 16

ARLAM RF79 U16 - Reno Bologna, domenica 31 marzo ore 12.30, Stadio del Rugby Inferno Monti Forlì

Ultima giornata di regular season per i biancorossi di Coach Temeroli Paolo che, a Forlì, sfidano la capolista Reno in un match da Mission Impossible. Qualche problema di formazione per il coach biancorosso che scenderà in campo senza Mandolesi e Zuccherelli, per una partita che, ai fini della classifica, non sposta niente. Sarà un ottimo test per i giovani forlivesi che si stanno preparando per la seconda fase del campionato.

Calcio d'inizio ore 12.30

Under 14

Pieve 2 - Il Panificio di Camillo RF79 U14, domenica 31 marzo ore 10.30, Campo Sportivo Sant'Agata Bolognese (BO)

Appuntamento esterno anche per i giovani atelti di Coach Balzani che a Sant'Agata Bolognese affrontano la squadra del Pieve 2, una sorta di Franchigia giovanile della bassa bolognese. Per i forlivesi è un nuovo test con un avversario mai incontrato per misurare l'ulteriore progresso fatto durante gli allenamenti da inizio stagione ad oggi. La squadra forlivese è cresciuta in maniera esponenziale e lo staff tecnico, composto anche da Ghetti, D'Agostino, Nanni e Ferrini, è riuscito ad integrare i nuovi arrivati ed a portarli al livello degli altri.

Calcio d'inizio ore 10.30

MiniRugby

Conad SuperStore Bengasi RF79 MiniRugby, concentramento di Castel San Pietro Terme, domenica 31 marzo ore 10.00, Campo Casatorre Castel San Pietro Terme (BO)

A Castel San Pietro Terme i mini rugbysti seguiti dagli educatori Rosina, Valmori, Mercuriali, Billi e Turroni, affrontano i coetanei della zona: Imola, Medicina, Faenza, Lugo e 4Ville Modena faranno compagnia ai padroni di casa del Castello Rugby. Sarà il solito spettacolo di corse, mete e placcaggi che solo il minirugby può regalare.

Calcio d'inizio ore 10.00