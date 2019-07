Rush finale al Villa Carpena nel Tennis Europe Under 12

Il torneo Tennis Europe Under 12 del Villa Carpena, il memorial “Gaio Camporesi” ha visto uscire venerdì anche l’ultimo romagnolo in corsa. Il forlivese Rafael Capacci, allievo dell’Uta al Ct Zavaglia di Ravenna, ha concluso la sua bella corsa al Carpena perdendo un match piuttosto equilibato contro Michele Mecarelli che si è imposto per 6-2, 4-6, 6-1. Nel tardo pomeriggio l’ultimo quarto tra il polacco Filip Kosinski e Pierluigi Basile, due giocatori di grande talento e di sicuro avvenire.

Nel femminile approda alle semifinali l’israeliana Mika Buchnik che, curiosamente, ha battuto nei quarti la sua compagna di doppio, con la quale ha vinto il titolo, la rumena Maria Teodora Nagy per 6-3, 6-2. Intanto nei doppi ci sono già i primi verdetti. Nel femminile si è imposta giovedì sera la coppia israelo-rumena formata da Mika Buchnik e da Maria Teodora Nagy che nel match-clou hanno sconfitto la coppia azzurra formata da Sara Macchione e Giuliana Giardina per 6-3, 6-1. Nel doppio maschile finale oggi nel tardo pomeriggio tra Mecarelli-Stella e Sciahbasi-Surano.

Doppio maschile, semifinali: Sciahbasi-Surano b. Bonnin-Galley (Fra) 6-3, 7-5, Mecarelli-Stella b. Basile-Laviola 6-3, 6-7 (2), 10-6.