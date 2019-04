Sale l'attesa per il derby, ma è una Forlì piena di cerotti: "Quelli che ci sono devono combattere"

E' una Unieuro Forlì piena di cerotti quella che domenica sera affronterà al Palafiera la Fortitudo Bologna fresca di promozione in Serie A. "Tutte le partite sono importanti, dalla prima all’ultima - premette coach Marcelo Nicola -. La settimana di lavoro è stata dura e arriviamo in difficoltà, con gente infortunata o acciaccata. De Laurentiis ha un problema all’adduttore e non si è allenato negli ultimi tre giorni: non è nelle migliori condizioni, non sappiamo se ci sarà. Daniel (Donzelli, ndr) ha un problema alla spalla, è in dubbio anche lui. Pierpaolo Marini ha qualche problema alla schiena, già ad Udine aveva giocato non al meglio della condizione. Siamo messi così e non possiamo fare altrimenti. Quelli che ci sono devono combattere e lottare fino in fondo".

Archiviato il discorso fisico, il coach parla del piano tattico: “Possiamo giocare più tatticamente per preservare le energie vista la condizione dei giocatori, chi scende in campo deve dare il massimo e sono certo che i ragazzi sono pronti a farlo. Essendo così pochi, vedremo se le energie saranno abbastanza da poter arrivare in fondo. Quello che ho chiesto ai giocatori è di non mollare mai, poi i conti li faremo alla fine”. La cornice del pubblico scalderà l’atmosfera: “Dai tifosi mi aspetto il sostegno ed il supporto fino alla fine. Vista anche la nostra situazione, i ragazzi devono sentirsi in grado di dare il massimo fino al termine della partita. Abbiamo bisogno anche dell’aiuto dei nostri tifosi”.

Nicola chiude poi parlando dell’avversario, non uno qualunque: “Vista la nostra situazione non posso pensare al Bologna, le mie congratulazioni alla Fortitudo che è tornata in Serie A e credo che sia importante per la pallacanestro italiana rivedere dall’anno prossimo il derby bolognese. So che domani vedrò una squadra già promossa e non verrà qua a passeggiare o a regalarci la partita, saranno sicuramente concentrati e vorranno dimostrare il motivo per cui sono tornati in Serie A con tre partite di anticipo. Non verranno qua a scherzare: hanno orgoglio, personalità e non ho dubbi sul fatto che giocheranno da professionisti”.