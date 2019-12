Sale l'attesa per il derby Ravenna-Forlì: ecco dove acquistare i biglietti

In vista della sfida di domenica contro l’OraSì Ravenna, i biglietti riservati ai tifosi biancorossi (che avranno un settore a loro riservato) saranno in vendita da martedì esclusivamente all’Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A) e al bar "La Caffetteria" (Via Ravegnana, 146/A) nei rispettivi orari di apertura. I biglietti acquistabili nei due punti vendita, avranno le seguenti fasce di prezzo: 17 euro più prevednita per la tribuna non numerata, 10 euro più prevendita per il ridotto under 17 (previsto solo in tribuna non numerata) e 22 euro più prevendita per la tribuna numerata. I biglietti non saranno acquistabili nella sede della Pallacanestro Forlì 2.015.