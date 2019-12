Sammaurese-Forlì, mister Paci: "L'aspetto mentale farà la differenza"

Con la roboante vittoria sul Breno ancora impressa nella mente e col quarto posto in classifica appena conquistato, il Forlì di mister Massimo Paci si appresta ad affrontare la trasferta più vicina dell'anno, esattamente sul campo di San Mauro contro la Sammaurese dell'ex tecnico Stefano Protti. "Questo match arriva con entrambe le squadre che stanno attraversando un buon momento - analizza mister Paci -. Sono convinto che solo un buon aspetto mentale sarà la chiave della partita; loro attuano un pressing alto e noi dovremo essere pronti a sfruttare gli spazi che ci concederanno".

I Galletti intanto vedono ridursi il numero degli indisponibili ai soli Minella e Biasiol, mentre Galanti e Ferraro non faranno parte dei convocati per scelta tecnica. "Guardando la classifica siamo oltre le nostre aspettative, merito del lavoro di squadra e di non esserci mai arresi; vedo un gruppo unito e consapevole delle proprie potenzialità, cercheremo sempre di dare il massimo". I convocati: De Gori, Stella, Marzocchi, Gkertsos, Zamagni, Vesi, Sedioli, Gomez, Ballardini, Favo, Albonetti, Pop, Pellecchia, Buonocunto, Pastorelli, Baldinini, Zabre, Bonandi, Souare e Pacchioni.