San Luigi League, tanti gol nella finalissima: trionfa l'Oltremodo

Si è conclusa con la vittoria per 4 a 2 dell'Oltremodo sul Deportivo l'ottava edizione del torneo San Luigi League, annuale appuntamento sportivo dell'estate che anno dopo anno cresce in numeri ed in prestigio. Per il prossimo anno, dopo il successo dell'edizione 2018 e degli scorsi anni, si prevedono grosse novità in fatto di partecipazione e formula del torneo. I primi classificati sono stati premiati dall'assessore Sara Samorì.