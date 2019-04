Importante vittoria del Forlì fuori casa: la doppietta di Ambrosini sigilla il risultato

Importante vittoria fuori casa per i Galletti. Il Forlì, infatti, riesce a fare suo il risultato contro i teramani del San Nicolò Notaresco, che in classifica era quinto con 52 punti. È la doppietta di bomber Ambrosini che sigilla la vittoria del Forlì sul campo del San Nicolò Notaresco. I galletti espugnano per due a zero il campo abruzzese e si rilanciano alla ricerca della salvezza diretta distante ora quattro lunghezze.

