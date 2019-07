Calcio, per il Forlì un attacco esplosivo: ufficializzato il colpo Santiago Minella

Il colpo di mercato ora è ufficiale. Il Forlì ha ufficializzato l’attaccante argentino Santiago Minella. Nato a General La Madrid il 9 agosto 1988, Minella ha giocato in Argentina nel Deportes Savio. Dal 2013, in Italia, ha vestito le maglie di Corridonia, Trodica, Castefidardo, Montegiorigio, Sangiustese e Monterosi. Durante l’ultima stagione al San Nicolò Notaresco, il bomber ha messo in mostra le sue doti realizzative, siglando 18 reti in 35 presenze.