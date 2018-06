Scelto il nuovo allenatore del Forlì: la prossima stagione tocca a Nicola Campedelli

Nicola Campedelli è il nuovo allenatore del Forlì. A dare l'annuncio ufficiale, sul proprio sito, è stata la società del Forlì FC. Campedelli è stato ingaggiato per la prossima stagione. Ha 39 anni, è fratelli dell'ex patron del Cesena Calcio Igor Campedelli e proprio nella squadra del fratello ha allenato la prima squadra nel 2012. Durante questa breve esperienza in serie B viene esonerato nel giro di poco tempo. Successivamente è stato allenatore di Ribelle, Correggese e infine del Romagna Centro la scorsa stagione, dove ha ottenuto il decimo posto in classifica del girone D della serie D.