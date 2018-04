Scherma, Circolo Schermistico Forlivese protagonista anche nell’interregionale di Faenza

Si è svolta al Pala Cattani di Faenza la terza e ultima prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi under 14. La gara faentina ha chiuso il ciclo di avvicinamento al Campionato Italiano che si disputerà a Riccione nel mese di maggio. Anche stavolta gli spadisti del Circolo Schermistico Forlivese, che si presenteranno a Riccione con grandi ambizioni, sono stati i grandi protagonisti. Si è cominciato sabato con l’ottavo posto di Alessandro Palazzi nel fioretto allievi e continuato domenica con le tute rosse forlivesi sempre sul podio nella spada. Successo di Chiara Castagnoli e Asia Vitali nelle bambine e nelle giovanissime.

Chiara Castagnoli ha visto accanto a se sul podio le compagne Lucia Guarini e Viola Casali al terzo e ottavo posto, per Asia Vitali invece la compagnia di Francesca Torelli quinta. Nei giovanissimi secondo posto del campione italiano uscente Leonardo Cortini e terzo Riccardo Cappelletti, per finire Adriano Rocco è giunto terzo nei maschietti. In totale un bel bottino di due vittorie, un secondo, tre terzi, un quinto e due ottavi posti che fanno della società forlivese la più premiata della manifestazione.