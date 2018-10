Scherma, Dario Remondini vince la gara "Assoluti" di Carnago

Parte bene la stagione del Circolo Schermistico Forlivese. Dario Remondini, categoria cadetti, ha partecipato (unico rappresentante del Circolo Schermistico Forlivese), al 4° Trofeo del Comune di Carnago. Ottavo dopo i gironi, ha superato agevolmente la prima diretta 15-4 per poi eliminare prima Alessandro Pandiani 15-12 (SC Milano), Riccardo Masarin (Bottagisio Verona) 15-13 così come il greco Karacolis (Verona Scherma) fino alla finale dove si è imposto sull’atleta Gussoni della Pro Patria Busto Arsizio per 15-8.