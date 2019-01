Il 2019 della scherma forlivese si apre con due podi di Dario Remondini. Il cadetto del Circolo Schermistico Forlivese si è classificato terzo nell’individuale e secondo nella gara a coppie miste disputate entrambe a Imola nei giorni dell’Epifania. Le due gare denominate Torneo del Sabato e Trofeo Lui&Lei, fanno parte dell’omonima serie nazionale a tappe per la categoria Open. Si tratta di una manifestazione in sei tappe riservata alla massima categoria di spada che si svolge su tutto il territorio nazionale per concludersi con una finale a cui partecipano i migliori 10 della classifica. Dario Remondini si è classificato al terzo posto nella gara individuale e al secondo in quella a coppie miste dove ha gareggiato con Alice Spinelli (Lame Trevigiane). Buono anche il quinto posto ottenuto dall’altro forlivese Riccardo Genovese Vittoria della coppia Edoardo Munzone/Agnese Lucifora (Roma Fencing) veri specialisti nella prova a coppia e sempre da Munzone anche l’individuale. Su tutto il territorio nazionale che si concludono poi con una finale tra i migliori 10, denominate Torneo del Sabato la prova individuale e Circuito Lui&Lei la prova a coppie miste. Remondini ha concluso sul terzo gradino del podio il Torneo del Sabato e assieme ad Alice Spinelli (Lame Trevigiane) è stato secondo nel Circuito Lui&Lei. Protagonista assoluto della due giorni è stato Edoardo Munzone che ha vinto sia l’individuale che la gara a coppie con Agnese Lucifora entrambi del Club Roma Fencing.