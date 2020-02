Scherma forlivese protagonista nella gara open di Parma

Si è svolta a Parma la seconda prova di qualificazione regionale categoria Assoluti, ci sono in palio 18 posti nella gara maschile e 10 in quella femminile per andare alla fase nazionale di Caorle assieme ai più forti spadisti italiani. Nella prova di spada maschile Alexei Efrosinin va ben oltre la qualificazione e dopo una serie di assalti combattuti si aggiudica la vittoria finale su circa 100 partecipanti. Molto bene anche il cadetto Federico Bagattoni che termina ottavo, qualificati anche Filippo Bassi tredicesimo e Oleg Mischenko sedicesimo. Nella categoria femminile arriva un'altra vittoria con Alice Franchini che dopo un'ottima gara conquista la prima posizione, podio e qualificazione ottenuta anche da Francesca Spazzoli terza dopo il derby in semifinale.