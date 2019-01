Scherma giovanile, il forlivese Dario Remondini convocato in nazionale

Lo spadista Forlivese Dario Remondini è stato chiamato a fare parte della squadra italiana per i Campionati del Mediterraneo di scherma che si svolgeranno la prossima settimana a Cagliari. E’ una manifestazione che mette a confronto le migliori promesse dei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo e che vede la presenza di moltissimi atleti. Remondini, primo nel ranking nazionale cadetti, è da tempo seguito con attenzione dal CT della nazionale Sandro Cuomo, medaglia d’oro olimpica ad Atlanta, che quest'anno lo ha inserito stabilmente nella formazione azzurra U17. La chiamata in azzurro è una grandissima soddisfazione anche per il Circolo Schermistico Forlivese, la società in cui da sempre milita Remondini, e per Maestri Efrosinin e Mazzetti che lo seguono fin dagli esordi ed è una dimostrazione ulteriore della alta valenza della scherma insegnata e praticata nella nostra città.