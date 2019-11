Scherma, gli spadisti forlivesi protagonisti a Conegliano Veneto

Nel fine settimana gli spadisti del Circolo Schermistico Forlivese sono stati impegnati su due fronti, gli under 14 hanno sbancato a Conegliano Veneto dove era in programma la prima prova interregionale GPG, mentre due componenti della prima quadra femminile sono andate a disputare una gara del circuito europeo U23 a Colmar in Francia. Alice Franchini e Francesca Spazzoli hanno disputato una buona gara, in particolare la Franchini che si è qualificata al 21° posto assoluto. Un po’ più in dietro la Spazzoli che si è fermata nel turno dei 64.

Successi a raffica invece a Conegliano Veneto per i giovani allievi del Maestro Efrosinin coadiuvato stavolta dagli istruttori Beatrice Bertacchini, Oleg Mischenko, Iulius Spada e Rodolfo Spazzoli. Vittoria per Margherita Ugolini (Bambine) e Leonardo Cortini (Allievi), secondo posto per Nicolò Sonnessa (Giovanissimi) e Asia Vitali (Allieve), terzo gradino del podio per Carlotta Versari (Bambine), Riccardo Magni (Giovanissimi), Viola Casali (Allieve) ed Emanuele Gambino (Allievi).