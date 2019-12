Scherma, gli under 14 in gara in viale della Libertà

Dopo il successo del Campionato Italiano U23 la scherma il Circolo Schermistico Forlivese porta ancora la scherma a Forlì. Stavolta si sfideranno nel trofeo Monia Noleggi - Coppa di Natale le categorie U14 in gare a squadre di club e gli esordienti in manifestazioni promozionali. Le gare si svolgeranno sabato e domenica presso la palestra del Ginnasio Sportivo in V.le della Libertà con più di 200 atleti provenienti da tutta l'Emilia Romagna, Marche e Veneto. Un'altra occasione per avvicinarsi a questo magnifico sport che vede il Circolo Schermistico Forlivese sempre più proiettato ai vertici nazionali. Ingresso libero.