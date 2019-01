Scherma, grande successo di partecipazione al Trofeo di Natale

Il Circolo Schermistico Forlivese ha organizzato alla fine di dicembre la tradizionale Coppa di Natale-Trofeo Monia Noleggi che ha riscosso una notevole partecipazione non solo da tutta la regione ma anche da Veneto, Toscana e Marche. La gara che ha avuto luogo al Ginnasio Sportivo di V.le della Libertà dove ha sede la società forlivese, si è disputata con la formula a squadre di club ed era riservata alle categorie del Gran Premio Giovanissimi mentre, in contemporanea, Esordienti e Prime Lame sono stati impegnati in una manifestazione non competitiva. Al termine della due giorni di assalti la parte del leone l’hanno fatta i padroni di casa con tre vittorie e un terzo posto. Vittoria nelle Giovanissime per il quartetto Chiara Castagnoli, Lucia Guarini, Francesca Morosi e MariaChiara Testa, negli Allievi (Marco Casadei, Andrea Callegati, Fabio Tamburini, Tommaso Vasumi) e nelle Allieve con Francesca Torelli e Asia Vitali affiancate alle marchigiane di Fano Martina Ascenzi e Asia Volpi. Terzo posto per i Giovanissimi Vincent Bellini, Leonardo Piras, Adriano Rocco e Gabriele Samorì. Un bel bottino di buon auspicio per i prossimi Campionati Italiani di categoria che si svolgeranno in febbraio a Bolzano.