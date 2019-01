Scherma, i giovani spadisti forlivesi sbancano il Trofeo Città di Ravenna

Una trasferta breve ma ricca di soddisfazioni per i più giovani tra gli spadisti forlivesi. Il Trofeo Città di Ravenna per Under 14, Prime Lame ed Esordienti ha visto un la supremazia degli atleti del Circolo Schermistico Forlivese. Per la gioia di maestri e istruttori della società mercuriale i successi sono iniziati subito già al sabato con le categorie Under 14 del Gran Premio Giovanissimi. Vittoria di Asia Vitali e terzo posto di Chiara Casali nelle Ragazze, subito imitate dai pari età Ragazzi Leonardo Cortini (primo) e Marco Casadei (terzo).

Chiude gli assalti del sabato il bel terzo posto di Tommaso Vasumi negli Allievi. Domenica si riparte dalla tripletta Chiara Castagnoli, Maria Chiara Testa e Viola Casali che monopolizzano il podio delle Giovanissime, e il terzo posto di Gabrilele Samorì nei Giovanissimi e di Riccardo Magni nei Maschietti. Passando poi alle Prime Lame Enea Gentilini è secondo, mentre come da regolamento niente classifica per gli Esordienti ma forlivesi in ogni caso in grande evidenza.