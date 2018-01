Scherma, lo spadista Remondini brillante terzo a Cracovia nell’Eurocadetti

Il portacolori del Circolo Schermistico Forlivese Dario Remondini, che quest’anno sta disputando il Circuito Europeo per Cadetti U17 e aveva già sfiorato il podio in altre occasioni, stavolta ha centrato il bersaglio grosso proponendosi come uno dei protagonisti della categoria. In Polonia il terzo gradino del podio è arrivato dopo una gara condotta sempre con sicurezza fin dal girone di qualificazione. Lo stop è arrivato solo in semifinale,15/14 al fotofinish per il gigante Usa Lawson che vincerà la gara.

"Stiamo vivendo un momento di ricambio e nuovi ragazzi stanno facendo molto bene - queste le parole del Maestro Igor Efrosinin, responsabile tecnico del CSF, quando ha saputo del risultato ottenuto dal suo allievo. Con Remondini continua la tradizione degli spadisti del Circolo Schermistico Forlivese che ottengono anche all’estero risultati di prestigio".

La notizia del podio ottenuto a Cracovia è arrivata mente era in corso al Palazzetto dello Sport di viale della Libertà il Torneo a squadre Città di Forlì riservato agli under 14. Molti i circoli non solo della regione ma anche di Veneto e Toscana che hanno testato a Forlì le formazioni per il campionato Italiano che si svolgerà a Bolzano tra quindici giorni. Per le squadre forlivesi nessuna vittoria ma tre secondi posti nelle categorie Giovanissime, Giovanissimi e Allievi e un terzo per le Prime Lame. Le premiazioni sono state effettuate dall’assessore allo sport Sara Samorì che fa sempre sentire la sua vicinanza al Circolo Schermistico Forlivese.