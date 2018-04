Scherma, Giacomo Paolini si veste di bronzo ai Mondiali Cadetti e Giovani

Prestigioso risultato in campo internazionale per il forlivese Giacomo Paolini, impegnato ai Campionati del Mondo di scherma Cadetti e Giovani in corso a Verona. Paolini ha indossato al collo la medaglia di bronzo al termine della prova a squadre di spada maschile under 20. Atleta cresciuto nel Circolo Schermistico Forlivese e attualmente tesserato per l'Isef Eugenio Meda di Torino, è stato protagonista di una bella gara insieme ai compagni di squadra Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino e Davide Di Veroli. Gli Azzurri hanno vinto la finale per il bronzo contro Israele col nettissimo punteggio di 45-30 dopo aver perso con la Francia per 45-41 una semifinale tiratissima e ricca di polemiche per alcune decisioni arbitrali. Per Paolini, classe '98, si trattava dell'ultima gara al Mondiale di Verona (l'individuale l'aveva chiusa al 28esimo posto) e dell'ultima gara internazionale nelle categorie giovanili.