Scherma, per il Circolo Schermistico Forlivese una buona trasferta a Modena

Organizzato dalla società emiliana PentaModena si è svolto un intenso fine settimane di gare. Per gli atleti della massima categoria (Open) era in programma la Coppa Italia regionale che concedeva ai migliori qualificati la possibilità di accedere alla fase finale. In aggiunta, a fare da contorno, sono state organizzate gare per gli under 14 del Gran Premio Giovanissimi e per Esordienti. Assenti alcuni atleti già ammessi di diritto alla finale, le spade forlivesi si sono distinte come al solito per qualità e numero. Sugli scudi in particolare Dario Remondini che, già qualificato nella spada, si è cimentato nel fioretto conquistando una vittoria inaspettata.

Molto bene anche Alexei Efrosinin, secondo nella spada, sconfitto di un solo punto al termine di un incontro caratterizzato da aspre polemiche per le decisioni arbitrali che lo hanno penalizzato in maniera molto pesante. Con i risultati di Modena hanno ottenuto la possibilità di partecipare alla Coppa Italia Nazionale di spada Efrosinin, Mattia Sgubbi, Oleg Mischenko, Filippo Bagattoni, Filippo Bassi, Andrea Gemelli e Alice Franchini. Remondini, che assieme a Francesca Spazzoli e Riccardo Genovese, era già ammesso nell’arma della spada, bisserà con il fioretto. Anche nelle gare di contorno le “Tute Rosse” forlivesi sono state protagoniste con le vittorie di Alessandro Palazzi (Allievi) e Leonardo Cortini(Giovanissimi) affiancato sul podio dai compagni Mattia Gondolini e Riccardo Cappelletti. Una menzione per Giorgio Sodomaco, l’armiere del Circolo Schermistico Forlivese che durante i recentissimi Campionati Mondiali Giovanili disputati a Verona ha avuto cura delle attrezzature tecniche degli Azzurrini in gara.