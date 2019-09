Scherma, prime gare della stagione e subito le spade forlivesi in evidenza

Comincia nel migliore dei modi la stagione agonistica 2019/2020 per il Circolo Schermistico Forlivese che vede subito i suoi atleti tra i protagonisti. Ha iniziato Asia Vitali che con la maglia della rappresentativa Emilia Romagna, guidata dal Maestro Igor Efrosinin, vince il Trofeo Coni per la categoria allieve sbaragliando la concorrenza. Seguono a ruota gli atleti più grandi della categoria Assoluti impegnati a San Lazzaro nella qualificazione regionale per la prova nazionale di Bastia Umbra.

Sono riusciti nell’impresa e andranno a confrontarsi con i più forti spadisti italiani le ragazze Alice Franchini e Francesca Spazzoli e i maschi Alessandro Palazzi, Tommaso Vasumi, Rodolfo Spazzoli, Oleg Mischenko e Nicolò Cappelletti. Da segnalare la bellissima prova di Tommaso Vasumi, all’esordio nella categoria e uno dei più giovani in gara, che si piazza brillantemente al nono posto assoluto.