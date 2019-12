Scherma, prova nazionale di spada U14: benissimo i forlivesi. E Cortini si conferma un dominatore

Si è svolta a Vercelli la prima prova nazionale under 14 di spada valida per l'assegnazione a fine stagione del prestigioso trofeo kinder+sport. Il Circolo Schermistico Forlivese presente con circa 40 atleti è stato protagonista in tutte le categorie. Il campione italiano uscente, Leonardo Cortini, si è confermato il dominatore della categoria vincendo tra gli allievi e sale per il quarto anno consecutivo sul gradino più alto del podio nella prima prova nazionale. Secondo posto per Asia Vitali tra le allieve e ottava Francesca Torelli fermata proprio dalla compagna di squadra nei quarti di finale.

Nei Giovanissimi il migliore è Nicolò Sonnessa che si conferma sempre nelle primissime posizioni concludendo stavolta secondo. Nella categoria Ragazze due forlivesi sul podio, Viola Casali, terza classificata, è stata sconfitta in semifinale nel derby con Chiara Castagnoli che si aggiudica il secondo posto. Tra le migliori della loro categoria anche Licia Mattiello quinta nelle giovanissime e Margherita Ugolini sesta tra le bambine. La trasferta in terra piemontese si chiude quindi con una vittoria, tre secondi posti, un terzo, un quinto, un sesto e un ottavo posto. Un bel bottino per il Circolo Schermistico Forlivese.