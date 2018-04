Scherma, Spazzoli e Bassi al Campionato Italiano

Saranno tre le spade forlivesi a disputare il Campionato Italiano U17 e U20. Con il risultato ottenuto nella Coppa Italia di categoria disputata a Casale Monferrato, Filippo Bassi e Francesca Spazzoli hanno ottenuto il diritto di partecipare alla finale nazionale che si disputerà a fine maggio a Verona. A contendersi l’alloro tricolore saranno solo i migliori quaranta schermitori per categoria selezionati dopo tre prove di qualificazione.

Il Circolo Schermistico Forlivese, che l’anno scorso ha visto il successo di Giacomo Paolini negli U20 e il terzo posto di Dario Remondini negli U17, quest’anno vedrà in pedana Bassi e ancora una volta Remondini negli U17, Francesca Spazzoli nelle U20. Grande soddisfazione nelle sede della società forlivese per il risultato ottenuto e conferma ancora una volta della grandi qualità degli spadisti romagnoli anche dopo il trasferimento di Paolini a Torino per motivi di studio.