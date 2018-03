Scherma, trasferta trionfale degli spadisti under 14 forlivesi a Caserta

Il rientro in pullman da Caserta, dove si è svolta la seconda prova nazionale di spada del Gran Premio Giovanissimi under 14, nonostante la stanchezza e la lunghezza del viaggio, è stato caratterizzato da una grande allegria e soddisfazione per i risultati riportati. Gli spadisti del Circolo Schermistico Forlivese si sono dimostrati ancora una volta la migliore squadra in gara chiudendo la due giorni campana con due vittorie, un secondo e due terzi posti per la gioia dei maestri Efrosinin, Mazzetti, Donca e Mischenko che hanno seguito e consigliato i ragazzi durante ogni assalto. Grande lavoro dunque per i quattro vista la presenza in gara di ben 27 atleti di Forlì. La prima vittoria è arrivata nella categoria Giovanissimi per opera di Tommaso Vasumi seguita da quella di Leonardo Cortini, padrone della categoria e al secondo successo consecutivo, nei Ragazzi. In questa gara c’è stato un vero e proprio dominio forlivese con Mattia Gondolini salito sul terzo gradino del podio. Seconda nelle Bambine, le più giovani in gara, è Lucia Guarini mentre al terzo posto negli Allievi troviamo Alessandro Palazzi.