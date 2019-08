Scherma, tre stelle al merito sportivo per il Circolo schermistico forlivese

Un importante riconoscimento che il Coni ha voluto concedere alla Società forlivese per quanto fatto in questi anni nel valorizzare lo sport e per i notevolissimi risultati conseguiti.

Le onorificenze sono state concesse alla Società Circolo Schermistico Forlivese, al suo Presidente Piero Magnani e al responsabile tecnico Maestro Igor Efrosinin. Sia per il Presidente Magnani che per il Maestro Efrosinin "il valore di queste Stelle deve necessariamente essere condiviso con gli atleti che hanno indossato la maglia del Circolo, con i componenti dello staff tecnico, con i dirigenti e tutti coloro che in questi anni sono stati a fianco della società".

Sono ormai quasi 150 gli atleti delle varie categorie, dagli Esordienti di 6/7 anni fino agli Open, che si allenano nella palestra del Ginnasio Sportivo in viale della Libertà a Forlì e nella succursale di Cesena conseguendo risultati sportivi di altissimo livello.