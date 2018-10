Scherma, un dolce ritorno da Legnano per Alice Franchini e Dario Remondini

Dolce il ritorno da Legnano dove si è disputata la prima prova nazionale cadetti di spada per Alice Franchini e Dario Remondini. Franchini ha conquistato uno splendido secondo posto nella prova femminile, arrendendosi solo di un punto, 8/7, alla torinese Maccagno. Remondini si è classificato al terzo posto dopo un’ottima gara tra i maschi senza potere disputare la semifinale a causa di violenti crampi. Per i due spadisti del Circolo Schermistico Forlivese, seguiti negli assalti dal maestro Michele Mazzetti, oltre alla soddisfazione per il podio anche la sicurezza di essersi qualificati già alla prima delle tre prove di selezione per la finale del Campionato Italiano di categoria che ci sarà in maggio a Lecce e la top ten nel ranking nazionale. Tra i maschi da segnalare anche la prova di Alessandro Palazzi che alla prima gara tra i cadetti ottiene un pregevole 47 posto su ben 342 partecipanti.