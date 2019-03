Scherma, Vitali e Remondini ancora una volta protagonisti nella spada

In un fine settimana pieno di impegni per gli spadisti del Circolo Schermistico Forlivese sono Asia Vitali e Dario Remondini a porsi in particolare evidenza. Vitali ha vinto nella categoria ragazze/allieve la terza prova interregionale di Faenza, riservata al gran premio giovanissimi Under 14, con un secco 15/11 sulla cervese Amici di un anno più grande. Vitali, del 2006, che si conferma così una delle più forti in campo nazionale, è stata la punta dell’iceberg della nutrita rappresentativa forlivese nella gara faentina. Sono stati molti gli atleti del Circolo che sono saliti sul podio o hanno raggiunto la fase finale a otto.

Leonardo Cortini si è classificato al secondo posto nei ragazzi/allievi fermato in finale da un avversario di un anno in più, Chiara Castagnoli è stata terza nelle giovanissime. Ci sono poi i quinti posti di Viola Casali, sempre nelle giovanissime, e di Tommaso Vasumi nei ragazzi/allievi. Riccardo Magni e Gabriele Samorì sono sesti nei maschietti e nei giovanissimi. Infine coppa del settimo posto per Matteo Maddalena (giovanissimi) e Maria Chiara Testa (giovanissime). In definitiva una trasferta per una volta breve ma di grande soddisfazione.

Soddisfazioni che sono arrivate anche da Roma dove gli under 20 erano impegnati nella seconda prova nazionale giovani. Era la seconda delle tre chance per aggiudicarsi un posto per la finale nazionale di Lecce a fine maggio, a cui parteciperanno solo i 42 migliori della categoria. Dario Remondini, prosegue nel suo momento magico, e sale sul terzo gradino del podio pur appartenendo ancora agli U17. Ha così per di più ottenuto il pass per la finale giovani dopo avere già messo in cassaforte quello per le finali assoluti e cadetti già dopo la prima prova di qualificazione. Si tratta di una ulteriore conferma per il giovane talento di scuola forlivese ormai stabilmente nel gruppo della squadra nazionale azzurra.